В ожидании тепла погружайся в новые миры: какие книжные новинки почитать в марте

Когда ждешь тепла, а на улице погода еще не всегда готова радовать приятным дыханием весны, хочется все чаще оставаться дома. Так что же делать? Естественно, хорошей идеей будет почитать книжные новинки марта.

Узнавать неизвестные глубины украинской истории или разобраться с собственным прошлым? Знакомиться с новыми героями или тайнами целой планеты?

Все это и даже больше предлагает издательство Vivat, поделившееся списком своих самых интересных новинок за март.

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Украинский литературовед и культуролог Тамара Гундорова имеет немало наград и званий. Она доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом теории литературы Института литературы имени Т. Г. Шевченко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины.

Тамара Гундорова преподавала в США, Канаде, Германии, но своими знаниями с радостью делится и с украинскими читателями. В частности, в своей книге Леся Украинка. Книги Сивиллы, направленной на переосмысление биографии Леси Украинки.

Писательницу привыкли изображать только с одной стороны, а на первый план всегда выступала ее болезнь. Однако она всегда шла в биографии бок о бок с творчеством, равно как и политика с литературой, классика с современностью, а любовь со смертью.

Также книга рассказывает и об отношениях писательницы с другими видными деятелями украинской культуры, такими как Михаил Драгоманов, Ольга Кобылянская.

Кто бы не хотел услышать советы от легендарной без преувеличения звезды американских медиа Опры Уинфри? Но мало кому хотелось бы пережить ее тяжелый опыт.

Однако кого-то постигла похожая судьба, или же произошла другая трагедия в жизни. Что тогда делать? Можно попытаться прочитать искренний разговор звезды с доктором медицинских наук Брюсом Д. Перри.

Это искренний разговор, во время которого вы будете плакать: от постепенно стихающей боли, от ужасных воспоминаний, стирающихся из памяти, и от счастливого ощущения крыльев на взлете…

Вместе авторы провели глубокий анализ травм прошлого, отрицательных паттернов и воспоминаний. Все, чтобы пострадавшие не спрашивали себя, что с ними не так, а осознали, что с ними случилось и как с этим справиться.

Американская писательница, автор более 20 бестселлеров на Amazon Charts Карен Мак-Квесчин решила поделиться с миром новой историей.

Она всегда отличается особой любовью к своим героям, поэтому это не может не привлекать новых читателей. А вот в новой истории автор рассказывает о Шэрон Лемке.

Героиня в одну холодную январскую ночь выходит на улицу, чтобы полюбоваться лунным затмением, и в окне соседнего дома замечает маленькую девочку, которая моет посуду.

Однако в семье ее соседей Флемингов нет детей соответствующего возраста. Кроме того, даже если бы и были, то не возились бы по хозяйству поздно ночью.

В то же время к Шэрон переселяется 18-летняя Никита, бывшая приемная дочь, которая тоже замечает определенные подозрительные вещи. Так что женщины решают начать собственное расследование, ведь социальные службы не спешат приступать к делу.

Еще одна непростая история, перекликающаяся с современностью. Как и сейчас, захватчики пытались уничтожить культуру порабощенных народов.

Однако события происходят в 1943 году в лагере смерти Аушвиц. В страшное место попадает 14-летняя еврейка Дита Адлерова.

Боль, грязь, голод и отчаяние, но свои шрамы узники лагеря смогли превратить в броню.

Девочка узнает, что, несмотря на все сложности, заключенные смогли сохранить восемь изданий и создать подпольную библиотеку, чтобы обучать малышей. Именно Дита берется защищать книги от вражеских глаз.

Хочется немного отвлечься, почувствовать себя ребенком или провести время со своими детьми? Именно эта книга подойдет для кого угодно, поскольку рассказывает о вещах, о которых иногда неизвестно даже взрослым.

Кроме того, издание предлагает прочитать и о различных опытах, которые помогут разобраться в причинах и последствиях глобальных климатических изменений на планете. Если скучно будет только читать, то книга предлагает их повторить, чтобы лучше усвоить материал.

Пора узнать, чем отличается климат от погоды и как он формируется; что такое парниковый эффект и как образуются облака; почему тают ледники и остановится ли Гольфстрим.

Авторами книги выступили доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией математических наук НЦ МАН Украины Екатерина Терлецкая и детский писатель Дмитрий Кузьменко.

Тот, кто не знает своей истории, обречен проживать ее снова и снова, а значит, не иметь будущего. Чтобы понять, что и почему сейчас происходит в Украине, следует смотреть глубже в прошлое. Так что читай топ-5 увлекательных книг по истории Украины.

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