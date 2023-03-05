В очікуванні тепла поринай у нові світи: які книжкові новинки почитати у березні

Коли чекаєш тепла, а на вулиці погода ще не завжди готова тішити приємним подихом весни, хочеться дедалі частіше залишатись вдома. То що робити? Звісно, гарною ідеєю буде почитати книжкові новинки березня.

Пізнавати невідомі глибини української історії чи розібратися з власним минулим? Знайомитися з новими героями чи таємницями цілої планети?

Усе це і навіть більше пропонує видавництво Vivat, яке поділилося списком своїх найцікавіших новинок за березень.

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Українська літературознавиця й культурологиня Тамара Гундорова має чимало відзнак та звань. Вона докторка філологічних наук, професорка, завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, член-кореспондент НАН України.

Тамара Гундорова викладала в США, Канаді, Німеччині, але своїми знаннями радо ділиться й з українськими читачами. Зокрема, у своїй книзі Леся Українка. Книги Сивілли, яка має на меті переосмислити біографію Лесі Українки.

Письменницю звикли зображувати лише з одного боку, а на перший план завжди виступала її хвороба. Однак вона завжди йшла у біографії пліч-о-пліч з творчістю, так само як і політика з літературою, класика з сучасністю, а любов зі смертю.

Також книга розповідає й про стосунки письменниці з іншими видатними діячами української культури, такими як Михайло Драгоманов чи Ольга Кобилянська.

Хто б не хотів почути поради від легендарної без перебільшення зірки американських медіа Опри Вінфрі? Та мало кому хотілося б пережити її тяжкий досвід.

Проте когось спіткала схожа доля або ж сталась інша трагедія у житті. То що тоді робити? Можна спробувати прочитати щиру розмову зірки з доктором медичних наук Брюсом Д. Перрі.

Це щира розмова, під час якої ви плакатимете: від болю, що поступово стихатиме, від жахливих спогадів, що стиратимуться з пам’яті, і від щасливого відчуття крил на злеті…

Разом автори провели глибокий аналіз травм минулого, негативних патернів та спогадів. Усе, щоб постраждалі не запитували себе, що з ними не так, а натомість усвідомили, що з ними трапилось і як з цим впоратись.

Американська письменниця, авторка понад 20 бестселерів на Amazon Charts Карен Мак-Квесчин вирішила поділитись зі світом новою історією.

Вона завжди вирізняється особливою любов’ю до своїх героїв, тож це не може не приваблювати нових читачів. А ось у новій історії авторка розповідає про Шерон Лемке.

Героїня однієї холодної січневої ночі виходить надвір, щоб помилуватися місяцевим затемненням, і у вікні сусіднього будинку помічає маленьку дівчинку, яка миє посуд.

Однак у родині її сусідів Флемінґів немає дітей відповідного віку. Крім того, навіть якби й були, то не поралися б по господарству пізно вночі.

Водночас до Шерон переселяється 18-річна Нікіта, колишня названа дитина, яка теж помічає певні підозрілі речі. Тож жінки вирішують розпочати власне розслідування, адже соціальні служби не поспішають братися до справи.

Ще одна непроста історія, яка перегукується з сучасністю. Як і зараз, загарбники намагалися знищити культуру поневолених народів.

Однак події відбуваються у 1943 році, у таборі смерті Аушвіц. У страшне місце потрапляє 14-річна єврейка Діта Адлерова.

Біль, бруд, голод та розпач, але свої шрами в’язні табору змогли перетворити на броню.

Дівчинка дізнається, що попри усі складнощі в’язні змогли зберегти вісім видань та створити підпільну бібліотеку, щоб навчати малечу. Саме Діта береться обороняти книги від ворожих очей.

Хочеться трохи відволіктись, відчути себе дитиною або ж провести час зі своєю малечею? Саме ця книга підійде для будь-кого, оскільки розповідає про речі, про які іноді не відомо навіть дорослим.

Крім того, видання пропонує прочитати й про різноманітні досліди, які допоможуть розібратись у причинах та наслідках глобальних кліматичних змін на планеті. Якщо нудно буде лише читати, то книга пропонує їх повторити, щоб краще засвоїти матеріал.

Час дізнатися, чим відрізняється клімат від погоди і як він формується; що таке парниковий ефект і як утворюються хмари; чому тануть льодовики й чи зупиниться Гольфстрим.

Авторами книжки виступили докторка фізико-математичних наук, завідувачка лабораторії математичних наук НЦ МАН України Катерина Терлецька та дитячий письменник Дмитро Кузьменко.

Той, хто не знає своєї історії, приречений проживати її знову і знову, а отже, не мати майбутнього. Щоб зрозуміти, що і чому зараз відбувається в Україні, варто дивитися глибше у давнину. Тож читай топ-5 захопливих книжок з історії України.

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