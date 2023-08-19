Возможность разнообразить работу онлайн. Лучшие острова для цифрового кочевничества — подборка

Если у тебя работа, которая не требует посещения офиса или пребывания в конкретном месте, это возможность увидеть мир. Людей, которые часто меняют место жительства и работают онлайн, называют цифровыми кочевниками.

В нашем материале рассказываем, какие острова в разных странах идеальны для цифровых кочевников. Читай подробнее.

Какие острова идеальны для жизни цифровых кочевников

Подборкой островов и стран, имеющих идеальные условия для цифровых кочевников, поделился блог Travel off path. Обычно люди, которые могут работать удаленно и хотят делать это из разных стран, выбирают их по следующим факторам:

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стоимости жизни;

климату;

наличию виз цифрового кочевника.

Из-за роста тенденций к работе онлайн, увеличивается и количество стран и островов, которые делают доступными такое кочевничество иностранцев. Больше всего всем этим потребностям отвечают острова Средиземного моря.

Мальта

Небольшая островная страна в Средиземном море привлекает внимание онлайн-работников со всего мира по нескольким причинам — подать документы и получить разрешение на проживание довольно легко, качественный интернет, доступные коворкинги с Wi-Fi.

Кроме этого — на острове теплая и влажная погода, развитая инфраструктура и транспорт. Это удачный вариант особенно для женщин, работающих онлайн, ведь жители страны — дружелюбные люди.

Кипр

Виза цифрового кочевника идеально подходит, больше всего на Кипр приезжают американцы. Помимо условий получения визы, приятным бонусом являются пляжи, красивые города и вкусная кухня.

На острове качественный интернет, открываются новые коворкинги. Город Никосия был признан идеальным для цифрового кочевничества.

Корфу, Греция

Этот остров также прекрасно подходит для тех, кто любит открывать новые страны и не оставлять любимую работу. Греческая виза для цифровых кочевников является одной из самых дорогих, но находиться на территории страны можно 90 дней в 180-дневный период.

Тем, кто планирует поездку на Корфу, можно посетить Саранду на албанской ривьере. Албания не является страной из Шенгенской зоны, поэтому цифровое кочевничество там устроить гораздо проще.

Сицилия, Италия

Сицилия является самым большим островом в Средиземном море. Она гораздо чаще стала привлекать внимание цифровых кочевников. Многие предпочитают ее за удачное расположение, теплое море, чистые пляжи, еду.

Столица острова Палермо считается дешевым городом, поэтому его развивают иностранные туристы, которые приезжают поработать. К тому же остров безопасен, транспорт недорогой, а инфраструктура — достаточно развита.

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