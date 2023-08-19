Можливість урізноманітнити роботу онлайн. Найкращі острови для цифрового кочівництва — добірка

Якщо у тебе робота, яка не потребує відвідування офісу чи перебування у конкретному місці — це можливість побачити світ. Людей, які часто змінюють місце проживання та працюють онлайн, називають цифровими кочівниками.

У нашому матеріалі розповідаємо, які острови в різних країнах є ідеальними для цифрових кочівників. Читай детальніше.

Які острови є ідеальними для життя цифрових кочівників

Добіркою островів та країн, які мають ідеальні умови для цифрових кочівників, поділився блог Travel off path. Зазвичай люди, які можуть працювати віддалено і хочуть робити це з різних країн, вибирають їх за такими чинниками:

Зараз також дивляться

вартість життя;

клімат;

наявність віз цифрового кочівника.

Через зростання тенденцій до роботи онлайн, збільшується і кількість країн та островів, які роблять доступними в себе таке кочівництво іноземців. Найбільше усім цим потребам відповідають острови Середземного моря.

Мальта

Невеличка острівна країна у Середземному морі привертає увагу онлайн-робітників з усього світу з кількох причин — подати документи та отримати дозвіл на проживання доволі легко, якісний інтернет, доступні коворкінги з Wi-Fi.

Крім цього, на острові тепла та волога погода, розвинена інфраструктура і транспорт. Це вдалий варіант особливо для жінок, що працюють онлайн, адже жителі країни — доброзичливі люди.

Кіпр

Віза цифрового кочівника ідеально підходить, найбільше до Кіпру приїжджають американці. Крім умов отримання візи приємним бонусом є пляжі, красиві міста та смачна кухня.

На острові якісний інтернет, відкриваються нові коворкінги. Місто Нікосія було визнане ідеальним для цифрового кочівництва.

Корфу, Греція

Цей острів також чудово підходить для тих, хто любить відкривати для себе нові країни та не полишати улюблену роботу. Грецька віза для цифрових кочівників є однією з найдорожчих, але перебувати на території країни можна 90 днів у 180-денний період.

Тим, хто планує поїздку на Корфу, можна відвідати місто Саранда на албанській рив’єрі. Албанія не є країною з Шенгенської зони, тому цифрове кочівництво там влаштувати значно простіше.

Сицилія, Італія

Сицилія є найбільшим островом у Середземному морі. Вона значно частіше стала привертати увагу цифрових кочівників. Багато хто віддає їй перевагу через вдале розташування, тепле море, чисті пляжі, їжу.

Столиця острова Палермо вважається дешевим містом, тому його розвивають іноземні туристи, що приїжджають попрацювати. До того ж острів є безпечним, транспорт недорогим, а інфраструктура — доволі розвиненою.

Раніше ми розповідали, як без стресу змінити професію під час війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.