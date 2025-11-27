Календарь рыбака на декабрь 2025: когда рыба клюет лучше всего

Декабрь открывает двери в зиму, и для рыболовов начинается период первого льда (конечно, если ударят морозы), когда рыба активна и клев бодрый.
В декабре 2025 года успех рыбалки будет зависеть от погоды, выбора безопасных и проверенных мест и фаз Луны.
А ещё — немного терпения, правильная подготовка и календарь рыболова в помощь, и водоём обязательно подарит тебе свои трофеи!
Календарь рыбака в декабре 2025
Клёв рыбы зависит не только от опыта рыболова, но и от атмосферного давления и фазы Луны.
В декабре 2025 года планируй выходы на водную охоту по такому календарю:
Лучший клёв: 8, 9, 22–26 числа. Именно эти дни обещают активность хищника и шанс на хороший улов.
Хороший клёв: 10–12, 21, 27–29 числа. Рыба будет клевать стабильно, но немного осторожнее.
Слабый клёв: 1, 2, 7, 13–16, 30, 31 числа. Здесь придётся запастись терпением и попробовать разные приманки.
Плохой клёв: 3–6, 17–20 числа. Дни, когда даже опытному рыболову придётся побороться с природой.
Также следи за фазами Луны: традиционно периоды Новолуния и Полнолуния являются менее удачными для выхода на рыбалку.
5 декабря — Полнолуние;
6 декабря — убывающая Луна;
20 декабря — Новолуние;
21 декабря — растущая Луна.
Календарь рыбака на декабрь 2025: полезные советы
Декабрьская рыбалка имеет свои особенности. В это время большая часть рыбы собирается в отдельных ямах, которые называют зимовальными.
Ловить в них запрещено практически всеми видами снастей, кроме спортивных. Поэтому соблюдай правила и не нарушай закон.
В отличие от других сезонов, рыба зимой клюёт весь день, независимо от погоды. Но многие виды впадают в своеобразное оцепенение и просыпаются только с приходом весны.
Опытные рыболовы знают, что самый активный клёв наступает по первому льду, когда вода ещё не полностью замёрзла, а тонкий слой льда уже покрыл водоём. Именно это время считается лучшим.
Но зимняя рыбалка требует особого мастерства: рыба пугливая, хотя солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лунки, её не пугают. Поэтому именно в такие солнечные дни больше шансов на успех.
Лучше всего клюёт в декабре в реках и озёрах с проточной водой. Но если после 15–20 минут рыба не клюёт — не теряй время: предпочтительнее найти новое место. Зимой день короткий, а каждая минута рыбалки важна.
