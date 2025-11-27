Місячний календар рибалки на грудень 2025: коли риба клює найкраще

Грудень відкриває двері у зиму, і для рибалок починається період першоліддя (звісно, якщо вдарять морози), коли риба активна й клювання бадьоре.

У грудні 2025 року успіх рибалки залежатиме від погоди, вибору безпечних й перевірених місць та фаз Місяця.

А ще — трохи терпіння, правильна підготовка і календар рибалки на допомогу, і водойма обов’язково подарує тобі свої трофеї!

Календар рибака у грудні 2025

Клювання риби залежить не тільки від досвіду рибалки, а й від атмосферного тиску та фази Місяця.

У грудні 2025 року плануй виходи на водне полювання за таким календарем:

Найкраще клювання : 8, 9, 22-26 числа. Саме ці дні обіцяють активність хижака та шанс на хороший улов.

Хороше клювання : 10-12, 21, 27-29 числа. Риба клюватиме стабільно, але трохи обережніше.

Слабке клювання : 1, 2, 7, 13-16, 30, 31 числа. Тут доведеться запастися терпінням і спробувати різні приманки.

Погане клювання: 3-6, 17-20 числа. Дні, коли навіть досвідченому рибалці доведеться поборотися з природою.

Також стеж за фазами Місяця: традиційно періоди Молодика та Повні є менш вдалими для виходу на риболовлю.

5 грудня – Повня;

– Повня; 6 грудня – Місяць, що спадає;

– Місяць, що спадає; 20 грудня – Молодик;

– Молодик; 21 грудня – Місяць, що зростає.

Календар рибака у грудні 2025: корисні поради

Груднева риболовля має свої особливості. У цей час більшість риби збирається в окремих ямах, які називають зимувальними.

Ловити в них заборонено практично всіма видами снастей, крім спортивних. Тож дотримуйся правил і не порушуй закон.

На відміну від інших сезонів, риба взимку клює увесь день, незалежно від погоди. Але багато видів впадають у своєрідне заціпеніння й прокидаються лише з приходом весни.

Досвідчені рибалки знають, що найактивніше клювання настає по першому льоду, коли вода ще не повністю замерзла, а тонкий шар криги вже покрив водойму. Саме цей час вважається найкращим.

Та зимова риболовля потребує особливої майстерності: риба полохлива, хоча сонячні промені, що пробиваються крізь лунки, її не лякають. Тому саме в такі погожі дні більше шансів на успіх.

Найкраще клює у грудні в річках та озерах з проточною водою. Але, якщо після 15-20 хвилин риба не клює — не втрачай час: краще знайти нове місце. Взимку день короткий, а кожна хвилина риболовлі важлива.

