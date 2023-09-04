Самый долгожданный праздник любителей мистики: когда отмечают Хэллоуин 2023

Яркий и мистический праздник Хэллоуин (Halloween) пришел в Украину относительно недавно и сразу нашел своих сторонников и противников.

Каждый год мы отмечаем Хэллоуин в конце второго месяца осени. Смотри дату празднования и как Хэллоуин отмечается в Украине в материале.

Хэллоуин (Halloween) — это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн. Он означал окончание сбора урожая.

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Также в этот день чтили память предков. По легендам в этот день на землю возвращались души умерших, а вместе с ними — разная нечисть. Именно поэтому в этот день принято наряжаться в разных монстров, ведь маскировка была хорошей попыткой обмануть злых духов.

В Украине этот праздник воспринимают неоднозначно. Это связано с нашими многовековыми традициями, культурным наследием, религией и т.д.

Несмотря на это, в Украине на Хэллоуин в разных городах проводят массу тематических мероприятий. Как отмечают в Украине Хэллоуин? И когда его празднуют по всему миру?

Когда Хэллоуин 2022

Каждый год дата Хэллоуина неизменна: его празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году весь мир будет отмечать Хэллоуин со вторника на среду.

Почему Хэллоуин празднуется 31 октября? Такая дата было выбрано неслучайно.

Дело в том, что кельты делили год на две равные половины: первый период длился с мая по октябрь, его считали добрым и светлым. А вот период с ноября по апрель был холодным и, соответственно, временем величайшего зла и тьмы.

Ночь с 31 октября на 1 ноября была границей между двумя отрезками года. Кстати, ночь с 30 апреля на 1 мая для кельтов была временем, когда добро и свет будто возвращаются на землю.

По их представлениям, именно на Хэллоуин между нашим миром и миром духов открывается невидимая дверь, через которую покойные родственники могут навестить своих потомков.

Уже в начале 20 века Хэллоуин потерял свое мистическое и жуткое значение, став для большинства веселым и радостным. Праздник стал популярным благодаря тому, что позволяет взрослым и малышам развлекаться и вместе проводить время.

Даже пандемия коронавируса не заставила отменить Хэллоуин в США, но ввела новые правила празднования: дистанция, обязательная маска (которая может стать идеальной частью костюмов) и гигиена рук.

Конечно, история этого торжества и его традиции нам немного чужды, но оригинальные костюмы, декорирование домов и веселье вписались и в украинскую культуру. Поэтому если ты поддерживаешь яркое празднование Хэллоуина, узнай, как празднуют Хэллоуин в европейских странах.

Как празднуют Хэллоуин в Европе

На родине Хэллоуина, в Ирландии, родилась традиция собирать угощения.

Еще в древности, 1 ноября, было принято отдавать долги. Взрослые усиленно работали, чтобы это сделать, а у детей было время навестить друзей и родных, которые одаривали их яблоками и орехами.

Еще один признак Хэллоуина в Ирландии — особое праздничное меню, в котором обязательно должен быть колканнон. В состав этого блюда входит капуста, вареный картофель, лук.

Еще готовят яблочный пирог. В этот день в Дублине всегда многолюдно: туристы со всего мира съезжаются на массовые празднования главного мистического дня в году.

31 октября в городе проводятся разнообразные фестивали, тематические концерты, костюмированные конкурсы, просмотры ужастиков под открытым небом и многое другое!

Кстати, в Дублине когда-то придумали главную легенду Хэллоуина.

Когда-то жил молодой парень Джек. Он был очень скупым, и именно это его качество закрывало ему ворота в рай. После смерти он хотел обмануть дьявола, чтобы не попасть в ад.

Джек нарисовал на дереве крест, чтобы отвлечь его внимание. Именно из-за этого мужчину не пустили в ад.

Затем он отправился в полный мрак и, чтобы осветить путь, положил в пустую тыкву зажженный уголек.

Именно эта легенда стала началом традиции вырезать страшные лица из тыквы и вставлять внутрь нее свечу.

Так как этот праздник в Ирландии празднуют с особым размахом, в другом ирландском городе Дерри в течение целых девяти дней проводят массовый карнавал.

На нем можно увидеть тысячи людей, переодетых в ведьм и разных мистических существ. На фестивале прохожие любуются танцами с огнем и впечатляющими фейерверками.

В Германии Хэллоуин отмечается с не меньшим размахом. Чего только стоит празднование в замке Франкенштейна! Туристы 31 октября приезжают в замок со всех стран.

Там можно посидеть на электрическом стуле, почувствовать себя в роли осужденного или положить голову на гильотину.

Существует поверье, что в Хэллоуин на крыше старинного замка появляется дух его владельца — сумасшедшего ученого Франкенштейна.

В Финляндии также любят праздновать Хэллоуин. Именно здесь проходит самый большой кинофестиваль, приуроченный к любимому мистическому празднику миллионов людей.

В кинотеатрах устраивают Night Visions. 31 октября здесь показывают ужастики, фэнтези и научную фантастику. В Хельсинки Хэллоуин начинается 31 октября, а празднование длится еще несколько дней.

С особым размахом Хэллоуин отмечают в Великобритании. Местные дети также ходят по улицам с ужасными тыквами, а город украшен мистическими атрибутами.

Именно в Лондоне накануне Хэллоуина проводят так называемые экскурсии по кладбищам, о которых ходят страшные легенды.

В ту же ночь город наполняют десятки тысяч участников карнавала, а ночные клубы проводят вечеринки в честь праздника.

В Шотландии, Румынии, Франции, Испании и Италии тоже обожают праздник Хэллоуина и в честь него проводят много массовых развлечений.

Когда Хэллоуин в Украине: как празднуют Хэллоуин в Украине

Хэллоуин — относительно новый и не совсем привычный для нас праздник. Однако в разных городах Украины 31 октября проходят тематические вечеринки, маскарады и другие яркие мероприятия.

Те, кто не может приобщиться к массовым гуляниям, проводят этот день за просмотром фильмов ужасов. Многие люди в этот день также украшают свои дома тыквами, свечами и жуткой символикой праздника.

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