Редкое солнечное затмение в Украине — где смотреть онлайн

Наша жизнь взаимосвязана с космосом. Хотя он огромен и необъятен, но его влияние мы чувствуем и можем даже наблюдать. Сегодня, 25 октября, люди на Земле могут наблюдать редкое солнечное затмение, частично его могут увидеть и украинцы.

Это солнечное затмение ученые называют Саросом 124. В следующий раз его можно будет наблюдать через 18 лет. Сегодня откроется коридор затемнений, который продлится до 8 ноября.

Однако это не первое затмение в 2022 году. Ранее уже можно было наблюдать это явление с 30 апреля по 16 мая.

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На территории Украины наблюдать солнечное затмение можно в промежутке с 12:17 до 15:04.

Но кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что максимальная фаза затемнения придется на 13:28–13:50. Солнечный диск будет закрыт на 47-65%. Об этом он написал в Facebook.

По прогнозам, во многих регионах Украины будет облачно и люди не смогут увидеть затмение. Но не стоит огорчаться, ты ведь можешь посмотреть его онлайн.

Онлайн-трансляция солнечного затмения 25 октября

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