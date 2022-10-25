Рідкісне сонячне затемнення в Україні — де дивитися онлайн

Наше життя взаємопов’язане з космосом. Хоч він величезний та неосяжний, але його вплив ми відчуваємо та можемо навіть спостерігати. Сьогодні, 25 жовтня, люди на Землі можуть спостерігати рідкісне сонячне затемнення, частково його можуть побачити й українці.

Це сонячне затемнення вчені називають Сарос 124. Наступного разу його можна буде спостерігати через 18 років. Сьогодні відкриється коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада.

Проте це не перше затемнення у 2022 році. Раніше вже можна було спостерігати це явище з 30 квітня до 16 травня.

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На території України спостерігати сонячне затемнення можна у проміжку від 12:17 до 15:04.

Але кандидат географічних наук та синоптик Ігор Кібальчич наголошує — максимальна фаза затемнення припаде на 13:28–13:50. Сонячний диск буде закрито на 47-65%. Про це він написав у Facebook.

За прогнозами, у багатьох регіонах України буде хмарно, й люди не зможуть побачити затемнення. Але не варто засмучуватися, адже ти можеш подивитися його онлайн.

Онлайн-трансляція сонячного затемнення 25 жовтня

Людство продовжує вивчати космос. Раніше ми розповідали про місію на Місяць Artemis 1 та навіщо її створили.

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