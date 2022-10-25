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Рідкісне сонячне затемнення в Україні — де дивитися онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 11:30
Коли сонячне затемнення 2022 та як побачити сонячне затемнення сьогодні
Фото: Unsplash

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