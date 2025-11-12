Где тепло в декабре на море: список курортов, которые следует посетить за пределами Украины

Декабрь — идеальное время для морского отдыха, когда в Украине холодно, а в теплых странах можно купаться в море с температурой воды 20-25°C.

Мы выбрали четыре различных направления: два в Европе и два за ее пределами, где воздух прогревается до +20-30 ° C — о них читай в материале

Где тепло в декабре на море: Канарские острова (Испания)

Канарские острова — один из самых теплых уголков Европы зимой, со средней температурой воздуха +20-22°C и температурой воды +20°C. Фуэртевентура (один из островов Канарского архипелага) выделяется белыми песками и минимальными осадками, идеальной для релакса на пляжах Корралехо или Морро-Хабле.

Острова предлагают вулканические ландшафты для пеших прогулок, дайвинг и свежую рыбу в местных ресторанах.



Где тепло в декабре на море и можно купаться: Мальдивы

Мальдивы — тропический рай с температурой воздуха +28-30°C и океанской водой +28°C. Атоллы (коралловые острова) с коралловыми рифами привлекают дайверов своей красотой и невероятной жизнью под водой.

Острова предлагают спа-процедуры, свежие морепродукты и экскурсии на безлюдные острова. Оказавшись в архипелаге, ты сможешь увидеть более сотни разных видов экзотических птиц, более 1000 видов рыб, а также попробовать каякинг, виндсерфинг и многое другое, что будет недоступно в Украине.



Где тепло в декабре: Дубай (ОАЭ)

Дубай — современное направление с диапазоном температуры +25-28°C и +24°C воды в Персидском заливе в декабре. Пляжи Джумейра и Марина идеальны для купания, а город богат небоскребами, аквапарками и шопингом в ТРЦ.

Зимой комфортно гулять по пустыне или посетить Бурдж-Халифу и мечеть Джумейру. Также можно организовать сафари, прокатиться на верблюдах и лыжах и квадроциклах в пустыне.



Где будет тепло в декабре на море: Тулум (Мексика)

Тулум – город Мексики, расположенный на Карибском побережье с температурой +27-30°C воздуха и +26°C воды, известный развалинами майя и белыми пляжами. Место объединяет тепло и отдых с экотуризмом: сеноты для плавания, джунгли и йога-ретриты. Рестораны предлагают свежие тако и морепродукты.



Выбирай место по собственным предпочтениям, и бронируй места заранее из-за приближающегося праздничного сезона. Также не забудь проверить визу и список вакцин, ведь это важно.

