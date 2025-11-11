Куда поехать на Новый год 2026: интересные направления и локации для зимнего отдыха

Праздники приближаются, а это значит, что период отдыха вот-вот постучится в наши окна! И несмотря на то, что во время военного положения все праздничные выходные отменяются, украинцам стоит отдыхать хотя бы в такие зимние дни.

Редакция Вікна-новини подыскала для тебя идеи, куда ты сможешь поехать с родными и друзьями на Рождество или Новый год в Украине.

Куда поехать на Новый год или Рождество в Украине: особые места для зимнего отдыха

Кроме традиционных Карпат на Западе Украины есть еще множество локаций, которые могут тебя заинтересовать: здесь найдется и активный отдых на лыжах и сноубордах, и спокойное времяпрепровождение или прогулки по историческим местам.

Где можно прокатиться на лыжах

Пилипец — второй по высоте горнолыжный курорт в Украине. Он расположен на берегу небольшой реки Площанка на высоте 750 м над уровнем моря. Протяженность самой длинной трассы — 4000 м. Здесь будет интересно и профессиональным лыжникам, и новичкам.

— второй по высоте горнолыжный курорт в Украине. Он расположен на берегу небольшой реки Площанка на высоте 750 м над уровнем моря. Протяженность самой длинной трассы — 4000 м. Здесь будет интересно и профессиональным лыжникам, и новичкам. Драгобрат — самый высокий горнолыжный курорт Украины, его высота достигает 1700 м над уровнем моря. Он находится возле села Ясиня, в 120 км от Ивано-Франковска.

— самый высокий горнолыжный курорт Украины, его высота достигает 1700 м над уровнем моря. Он находится возле села Ясиня, в 120 км от Ивано-Франковска. Плай — горнолыжный комплекс в селе Плавье Закарпатской области. Здесь есть трассы для разных уровней подготовки.

— горнолыжный комплекс в селе Плавье Закарпатской области. Здесь есть трассы для разных уровней подготовки. Красия — курорт в селе Вышка Закарпатской области. Это отличное место для начинающих лыжников. К тому же здесь есть все для пассивного отдыха.

— курорт в селе Вышка Закарпатской области. Это отличное место для начинающих лыжников. К тому же здесь есть все для пассивного отдыха. Поляница — традиционное место отдыха многих украинцев. Кроме легендарной Буковели, здесь есть немало других мест для катания.

Запад Украины: отдых зимой

Недалеко от Львова есть несколько интересных локаций для отдыха с друзьями и детьми. Для последних особенно увлекательными станут зоопарки.

Меденычи

Село Меденычи расположено в 57 км от Львова. Одноименный зоопарк — это специальные условия для животных, ранее освобожденных из неволи и ужасных условий содержания.

Зоопарк имеет обширную территорию, где животные содержатся в максимально близких к настоящим условиях. К тому же многих экзотических животных можно увидеть и зимой: их вольеры утепляют и закрывают стеклом, удерживающим тепло.

А еще на территории есть большой ресторан и место для прогулок — так что дети точно не будут грустить!

Бережаны

Поселок Бережаны является центром всех достопримечательностей Львовской области. Находится оно в почти 90 км от самого Львова. А совсем рядом поселок с красивым названием — Рай.

Это не только прекрасный исторический парк Потоцкого с охотничьим дворцом, водоемами и старинными деревьями. Здесь тоже приятно удивят другие колоритные объекты в окрестностях.

Схидныця, Моршин, Трускавец

Привычные и не менее привлекательные курорты, наполняющие гостей лечебной водой и чистым лесным, предгорным воздухом.

Все три курорта находятся в 80–100 км от Львова.

Заинтересовать гостей курорты могут не только водой, но и парками, лесами и достопримечательностями. К тому же добраться можно на автобусе — маршрутные автобусы ходят в эти локации каждый день.

Косыно

Термальные воды Косыно славятся не только на всю Украину, но и на весь мир! Находится курорт в Закарпатской области, в селе Косонь Береговского района.

Кроме термальных бассейнов здесь можно найти множество интересных направлений для отдыха, а также прогулочных мест.

Минеральные воды Сатанова

В Сатанове Хмельницкой области можно найти лечебные минеральные источники. Курорт достаточно развит, есть несколько санаториев, так что отдых будет очень удобен.

Интересен и сам Сатанов. Хотя это всего лишь поселок городского типа, в нем находится несколько важных достопримечательностей, среди которых ворота в город, сохранившиеся еще с 15 века, замок того же времени, старинное еврейское кладбище и синагога.

Сколевские Бескиды

Сколевские Бескиды не оставят никого безразличным! Для нескольких часов отдыха прекрасно подойдут водопад Гуркало и находящаяся рядом гора Парашка. Здесь ты сможешь и восхождение на склоны гор попрактиковать, и насладиться волшебной горной природой.

Усадьба Святого Николая

Если отдых планируется с детьми, то лучшего места в Ивано-Франковской области не найти. На день Святого Николая можно посетить усадьбу Чудотворца, чтобы вселить в маленькое сердце веру в чудеса.

Деревянная резиденция Святого Николая находится на территории национального парка Гуцульщина. Дети и взрослые могут посетить рабочий кабинет Святого Николая, сделать новогодние игрушки своими руками, посетить музей природы и погулять по парку.

Где отдохнуть зимой в Центральной Украине

Для тех, кто хочет отдохнуть неподалеку от своего дома в центре нашей страны, советуем посетить несколько локаций в Полтавской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Качановка

Живописное село, где творил Тарас Шевченко и жили богатейшие магнаты Украины 19 века — Тарновские. Этот дворцово-парковый комплекс сохранился практически в первозданном виде, пережил две войны и принимает на своей локации киногруппы для съемки исторических лент. Между прочим, сериал Крепостная снимался в Качановке.

Качановка является одним из семи чудес Украины! Находится она в Черниговской области.

Здесь можно насладиться зимней природой, дворцом и поинтересоваться разными развлечениями, которые проходят на территории ансамбля.

Диканька

Диканька — это именно то место, которое стоит посетить в предновогодний период! Находится поселок в Полтавской области, а локация вобрала в себя и сохранила традиции и культуру местных.

Несомненный плюс этого предложения в том, что добраться до Диканьки достаточно просто: от Полтавы ходят регулярные автобусы.

Парк Киевская Русь

Развлекательный парк Киевская Русь находится в селе Копачев Киевской области. Это место подойдет любителям истории. Воспроизведенный в реальных размерах детинец Киева 5–13 веков поражает воображение.

Интересно здесь будет и детям: развлечения и костюмированные работники будут интересны каждому. Взрослые смогут пострелять из лука.

