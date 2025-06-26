Куда поехать в Ивано-Франковской области: не пропусти эти локации

Ивано-Франковская область точно должна быть в туристическом списке путешествий по Украине. Здесь очень живописная природа, а еще есть разные интересные музеи и памятники архитектуры.

Читай в материале, куда поехать в Ивано-Франковской области и что точно стоит увидеть.

Куда поехать в Ивано-Франковской области

Точно не стоит обходить природу этого региона. Здесь очень много красивых мест, от которых перехватит дыхание.

Манявский водопад (Манява) — один из самых высоких в Карпатах, около 20 м. Расположен в живописном каньоне, рядом — исторический скит. Следует уделить этому маршруту целый день.

Скалы Довбуша (с. Бубнище) — фантастический каменный лабиринт, напоминающий фигуры и созданный на высоте около 980 м. Любимое место скалолазов и туристов.

Терношорская Лада — каменный “Стоунхендж” Карпат, вероятно — древнее святилище. Скалы с антропоморфными фигурами, окружены высокогорными лесами.

Старунский грязевой вулкан — единственный в Западной Украине, лечебные грязи и минеральные воды на днестровском побережье.

Заповедник Горганы — девственные леса, альпийские долины и обильные потоки на высотах до 1754 м. Идеально для опытных туристов.





Древний Галич (Крылос) — национальный заповедник с церквями и фортификациями 11-17 веков. Архитектурный памятник с глубоким историко-культурным значением.

Следует также посетить разные музеи. В частности, советуем Коломыйский замок и Музей писанки — средневековая крепость и музей с коллекцией более 12 000 традиционных украинских писанок соответственно.

Криворовня и Верховина — культурные центры гуцульского искусства. Здесь жили Франко, Леся Украинка и снимали известный фильм Тени забытых предков.

Остров Инь-Янь на Днестре — уникальная речная формация у Днестровского каньона. Подходит для осмотра с лодки или смотровых площадок в Литячах.

Также в этой области есть известные на всю Украину туристические населенные пункты, как Яремче, Коломыя, Ворохта и другие.

