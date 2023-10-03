Очень много театра и семейного отдыха: куда пойти в Одессе в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Холодная осень уже разогналась по полной! Но это не значит, что все веселье прошло вместе с теплыми днями. Если ты думаешь, как провести выходные в Одессе в октябре 2023 года, тогда читай наш материал.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В этом дайджесте ты узнаешь о культурных, художественных, интересных и развлекательных событиях в Одессе в октябре 2023 года. Читай подробнее, куда пойти в Одессе — идеи для отдыха с семьей или друзьями.

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Одесса — это столица украинской богемы. Именно здесь отдохнуть можно не только в барах или заведениях, а в театрах, посетить оперу и насладиться концертами.

Театральные представления в Одессе: октябрь

Спектакль-музыкомедия Ladie’s Night — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 4 октября в 18.00. Цена: от 200 до 600 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 4 октября в 18.00. Цена: от 200 до 600 грн. 25 хвилин до и после sexу, а також після перемоги — Одесский украинский театр им. Василька, 5 октября в 18:00. Цена: от 350 до 690 грн.

— Одесский украинский театр им. Василька, 5 октября в 18:00. Цена: от 350 до 690 грн. Наполеон і Жозефіна II — Одесский областной академический драматический театр, 5 октября в 18:00. Цена: от 100 до 300 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 5 октября в 18:00. Цена: от 100 до 300 грн. Не сподіваючись на мрію — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 5 и 12 октября в 18:00. Цена: от 150 до 400 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 5 и 12 октября в 18:00. Цена: от 150 до 400 грн. Лысова пісня — Одесский театр юного зрителя, 6 и 22 октября в 18:00. Цена: 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, 6 и 22 октября в 18:00. Цена: 200 грн. Балет Белосніжка — Одесский национальный академический театр оперы и балета, 7 октября в 16:00. Цена: от 100 до 500 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, 7 октября в 16:00. Цена: от 100 до 500 грн. За двома зайцями — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 7 октября в 17.00. Цена: от 100 до 400 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 7 октября в 17.00. Цена: от 100 до 400 грн. В неділю рано зілля копала — Одесский украинский театр им. Василька, 7 и 21 октября в 18:00. Цена: от 150 до 600 грн.

— Одесский украинский театр им. Василька, 7 и 21 октября в 18:00. Цена: от 150 до 600 грн. Трубадур — Одесский национальный академический театр оперы и балета, 8 октября в 16:00. Цена: от 100 до 600 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, 8 октября в 16:00. Цена: от 100 до 600 грн. Бейбі Бум — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 10 октября в 19.00. Цена: от 450 до 890 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 10 октября в 19.00. Цена: от 450 до 890 грн. Емігранти — Одесский украинский театр им. Василька, 11 октября в 18:00. Цена: 100 грн.

— Одесский украинский театр им. Василька, 11 октября в 18:00. Цена: 100 грн. Метод — Одесский украинский театр им. Василька, 12 и 27 октября в 18:00. Цена: 250 грн

— Одесский украинский театр им. Василька, 12 и 27 октября в 18:00. Цена: 250 грн Кайдаші — Одесский украинский театр им. Василька, 14 и 26 октября в 18:00. Цена: от 120 до 200 грн.

— Одесский украинский театр им. Василька, 14 и 26 октября в 18:00. Цена: от 120 до 200 грн. Тривога по-одеськи — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 18 октября в 19.00. Цена: от 300 до 900 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 18 октября в 19.00. Цена: от 300 до 900 грн. Серце навпіл — Одесский украинский театр им. Василька, 20 октября в 18:00. Цена: 100 грн.

— Одесский украинский театр им. Василька, 20 октября в 18:00. Цена: 100 грн. Ефект Доплера — Одесский областной академический драматический театр, 21 октября в 16:00. Цена: 200 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 21 октября в 16:00. Цена: 200 грн. Молдуванське поріддя — Еврейский культурный центр Beit Grand, 21 октября в 18:00. Цена: от 200 до 400 грн.

Тіні забутих предків — Одесский украинский театр им. В. Василько, 22 октября в 18:00. Цена: 200 грн.

— Одесский украинский театр им. В. Василько, 22 октября в 18:00. Цена: 200 грн. Карпатський вестерн — Одесский украинский театр им. В. Василько, 28 октября в 18:00. Цена: от 150 до 600 грн.

Для детей и взрослых:

Minecraft и Brawl Stars спасают Roblox — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 7 октября в 11.00. Цена: от 250 до 600 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 7 октября в 11.00. Цена: от 250 до 600 грн. Спектакль Клубок сказок — Одесский театр юного зрителя, 7 октября в 12:00. Цена: 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, 7 октября в 12:00. Цена: 200 грн. Цирк в стиле джаз — Одесский государственный цирк, 7, 8, 14 и 15 октября в 16:00. Цена: от 200 до 600 грн.

— Одесский государственный цирк, 7, 8, 14 и 15 октября в 16:00. Цена: от 200 до 600 грн. Спектакль Полианна — Одесский театр юного зрителя, 7 и 21 октября в 18:00. Цена: 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, 7 и 21 октября в 18:00. Цена: 200 грн. Волшебная лампа Алладина — Одесский театр юного зрителя, 8 октября в 12:00. Цена: 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, 8 октября в 12:00. Цена: 200 грн. Венздей — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 14 октября в 12:00. Цена: от 200 до 500 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 14 октября в 12:00. Цена: от 200 до 500 грн. Золушка — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 21 октября в 11.00. Цена: от 80 до 250 грн.

Концерты в Одессе в октябре

Skofka — Одесская Областная Филармония, 12 октября в 19:00. Цена: от 550 до 990 грн.

— Одесская Областная Филармония, 12 октября в 19:00. Цена: от 550 до 990 грн. Опера Катерина — Одесский национальный академический театр оперы и балета, 13 октября в 17:00. Цена: от 100 до 700 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, 13 октября в 17:00. Цена: от 100 до 700 грн. Опера Богема — Одесский национальный академический театр оперы и балета, 6 октября в 17:00. Цена: от 100 до 600 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, 6 октября в 17:00. Цена: от 100 до 600 грн. Кузьмі 55. Скрябін. Вечір пам’яті — Одесская Областная Филармония, 17 октября в 18:00. Цена: от 350 до 650 грн

— Одесская Областная Филармония, 17 октября в 18:00. Цена: от 350 до 650 грн Cheev — Одесская Киностудия (Арт-центр Веры Холодной), 21 октября в 19:00. Цена: 500 грн.

— Одесская Киностудия (Арт-центр Веры Холодной), 21 октября в 19:00. Цена: 500 грн. Abba show — Одесская Областная Филармония, 23 октября в 18:00. Цена: от 170 до 520 грн.

— Одесская Областная Филармония, 23 октября в 18:00. Цена: от 170 до 520 грн. Dantes Чуєш — Одесская Областная Филармония, 26 октября в 19:00. Цена: от 550 до 1250 грн.

Стендапы в Одессе в октябре

Большой стендап — Еврейский культурный центр Beit Grand, 8 октября в 19:00. Цена: от 250 до 450 грн.

— Еврейский культурный центр Beit Grand, 8 октября в 19:00. Цена: от 250 до 450 грн. Стендап. Алла Волкова. Сольный Концерт — Дом Клоунов, 20 октября в 19:30. Цена: 300 грн.

— Дом Клоунов, 20 октября в 19:30. Цена: 300 грн. Львовский стендап в Одессе — Еврейский культурный центр Beit Grand, 29 октября в 19:00. Цена: от 250 до 450 грн.

Выставки в галереях и музеях Одессы в октябре

Высокоточная любовь или Третья мировая — Галерея устойчивости Одесского музея современного искусства, с 11 августа по 11 октября. Цена: вход свободный.

Другие интересные события в октябре в Одессе

Конференция для женщин и девушек — Online & Offline формат, Premier Hotel. ул. Академическая, 32, 7 октября с 11:00 до 19:00. Цена: от 900 до 3000 грн.

— Online & Offline формат, Premier Hotel. ул. Академическая, 32, 7 октября с 11:00 до 19:00. Цена: от 900 до 3000 грн. Студенческий ивент Поколение влияния — в центре города, адрес будет по завершении регистрации, 5-7 октября в 17:00. Цена: для студентов бесплатно.

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