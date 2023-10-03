Очень много театра и семейного отдыха: куда пойти в Одессе в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Холодная осень уже разогналась по полной! Но это не значит, что все веселье прошло вместе с теплыми днями. Если ты думаешь, как провести выходные в Одессе в октябре 2023 года, тогда читай наш материал.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
В этом дайджесте ты узнаешь о культурных, художественных, интересных и развлекательных событиях в Одессе в октябре 2023 года. Читай подробнее, куда пойти в Одессе — идеи для отдыха с семьей или друзьями.
Одесса — это столица украинской богемы. Именно здесь отдохнуть можно не только в барах или заведениях, а в театрах, посетить оперу и насладиться концертами.
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Куда пойти в этом месяце в Киеве, мы рассказывали в нашем другом культурном дайджесте.
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