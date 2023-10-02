Много красок, выставки и интересное для детей: куда пойти во Львове в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Культурные события, мероприятия — это то, что позволяет человеку отдохнуть и обрести новый опыт. Осенью многих из нас сбивает с ног хандра и осенняя депрессия, поэтому важно поддерживать свое психологическое состояние приятными событиями.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Если ты ищешь, куда пойти в октябре во Львове, читай наш культурный дайджест. Что стоит увидеть и куда сходить в октябре 2023 года во Львове, рассказываем дальше.

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События Львова в октябре

Львов — столица культурных событий, поэтому в октябре гости и местные смогут насладиться многими интересными событиями.

Театральные представления во Львове: октябрь 2023

Спектакль Я Батурин — Театр Око, ул. Театральная, 22, 14 и 15 октября в 18.00. Цена: от 200 до 300 грн.

— Театр Око, ул. Театральная, 22, 14 и 15 октября в 18.00. Цена: от 200 до 300 грн. Спектакль Бейбі Бум — Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 17 октября в 19:00. Цена: от 350 до 720 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 17 октября в 19:00. Цена: от 350 до 720 грн. Основний інстинкт — Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 22 октября в 18:00. Цена: от 250 до 990 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 22 октября в 18:00. Цена: от 250 до 990 грн. Гуцульське весілє — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 31 октября в 18.30. Цена: от 290 до 840 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 31 октября в 18.30. Цена: от 290 до 840 грн. Мюзикл Гуцулка Ксеня — Львовский театр оперы и балета, 3 октября в 18:30. Цена: 1490 грн.

Для взрослых и детей

Інтерактивна вистава Прибульці в Крафтсіті — Довженко Центр, проспект Червоной Калины, 81, 6 октября в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн.

— Довженко Центр, проспект Червоной Калины, 81, 6 октября в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн. Спектакль Весела сім’я Свинки Пеппи — Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 7 октября в 12:00. Цена: от 150 до 350 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 7 октября в 12:00. Цена: от 150 до 350 грн. Цирк на льду Ми з України — Львовский государственный цирк, 7 октября в 16:00. Цена: от 100 до 400 грн.

— Львовский государственный цирк, 7 октября в 16:00. Цена: от 100 до 400 грн. Minecraft и Brawl Stars рятують Roblox — Довженко Центр, проспект Червоной Калины, 81, 16 октября в 18:00. Цена: от 200 до 450 грн.

Концерты во Львове в октябре 2023

O.Torvald — Malevich Concert Arena, проспект Вячеслава Чорновила, 2, 6 октября в 18:00. Цена: от 450 до 990 грн.

— Malevich Concert Arena, проспект Вячеслава Чорновила, 2, 6 октября в 18:00. Цена: от 450 до 990 грн. Dorofeeva — Malevich Concert Arena, Проспект Чорновола, 2, 11 октября в 19:00. Цена: от 690 до 1190 грн.

— Malevich Concert Arena, Проспект Чорновола, 2, 11 октября в 19:00. Цена: от 690 до 1190 грн. Музыка кинохитов в исполнении симфонического оркестра — Львовский театр оперы и балета, проспект Свободы, 28, 10 октября в 19:00. Цена: от 390 до 990 грн.

— Львовский театр оперы и балета, проспект Свободы, 28, 10 октября в 19:00. Цена: от 390 до 990 грн. Clonnex — Клуб на !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 13 октября в 18.00. Цена: от 600 до 7500 грн.

— Клуб на !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 13 октября в 18.00. Цена: от 600 до 7500 грн. Тина Кароль — Львовский театр оперы и балета, проспект Свободы, 28, 31 октября в 19:30. Цена: от 890 до 3590 грн.

— Львовский театр оперы и балета, проспект Свободы, 28, 31 октября в 19:30. Цена: от 890 до 3590 грн. Zwyntar — !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 14 октября в 18.30. Цена: от 500 до 700 грн.

— !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 14 октября в 18.30. Цена: от 500 до 700 грн. SHUMEI — Event Hall на !FESTrepublic, ул. Старознесенская 24-26, 12 октября в 19.00. Цена: от 420 до 1190 грн.

— Event Hall на !FESTrepublic, ул. Старознесенская 24-26, 12 октября в 19.00. Цена: от 420 до 1190 грн. Легенды украинской эстрады в исполнении оркестра — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 17 октября в 19:00. Цена: от 290 до 690 грн.

Стендапы во Львове

Стендап. Алла Волкова. Сольний Концерт — Lviv Film Center, ул. Владимира Великого, 14А, 28 октября в 20.00. Цена: 400 грн.

— Lviv Film Center, ул. Владимира Великого, 14А, 28 октября в 20.00. Цена: 400 грн. Маша Ефросинина Нам є про що поговорити — Event Hall на !FESTrepublic, ул. Старознесенская 24-26, 26 октября в 19.00. Цена: от 290 до 890 грн.

— Event Hall на !FESTrepublic, ул. Старознесенская 24-26, 26 октября в 19.00. Цена: от 290 до 890 грн. Семинар Стосунки під ковдрою — Coworking Futura, ул. Кульпарковская, 200 А, 8 октября, в 17:00. Цена: 300 грн.

Выставки во Львове в октябре 2023

Мот. Модуль тимчасовості у Львові — Площадь Олексы Гасина, ул. Стефаника, 3, до 8 октября, с 13:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным. Цена: донат от 200 до 1000 грн.

Другие интересные события Львова в октябре 2023

ТеСАМЕШоу — Malevich Concert Arena, проспект Вячеслава Чорновила, 2, 10 октября в 19:00. Цена: от 350 до 700 грн.

— Malevich Concert Arena, проспект Вячеслава Чорновила, 2, 10 октября в 19:00. Цена: от 350 до 700 грн. Coffee, books and vintage — Территория !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 7 и 8 октября в 12:00. Цена: 350 грн.

— Территория !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 7 и 8 октября в 12:00. Цена: 350 грн. Спецпоказ документального фільму ЄвроДонбас в Мот — Площадь Олексы Гасина, ул. Стефаника, 3, 3 октября в 20.20. Цена: 200 грн.

— Площадь Олексы Гасина, ул. Стефаника, 3, 3 октября в 20.20. Цена: 200 грн. Мастеркласс по рисованию алкогольными чернилами — Арт-студия Простір Мрій, ул. Городоцкая, 106, 8 и 15 октября в 13:00. Цена: 550 грн.

— Арт-студия Простір Мрій, ул. Городоцкая, 106, 8 и 15 октября в 13:00. Цена: 550 грн. Мастеркласс по рисованию объемных картин с вином — Арт-студия Простір Мрій, ул. Городоцкая, 106, 3, 6 и 13 октября в 18:00, 7 октября в 17:30 и 15 октября в 16:00. Цена: от 550 до 800 грн.

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