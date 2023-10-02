Багато фарб, виставки та цікаве для дітей: куди піти у Львові у жовтні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Культурні події, заходи — те, що дозволяє людині відпочити та здобути нового досвіду. Восени багатьох з нас збиває з ніг хандра та осіння депресія, тож важливо підтримувати свій психологічний стан приємними подіями.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Якщо ти шукаєш, куди піти в жовтні у Львові, тоді читай наш культурний дайджест. Що варто побачити та куди сходити у жовтні 2023 у Львові, розповідаємо далі.
Львів — столиця культурних подій, тож у жовтні гості та місцеві матимуть змогу насолодитися багатьма цікавими подіями.
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Якщо ти в пошуках ідеальних локацій для прогулянки по Львову, тоді читай наш інший матеріал.
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