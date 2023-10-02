Багато фарб, виставки та цікаве для дітей: куди піти у Львові у жовтні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Культурні події, заходи — те, що дозволяє людині відпочити та здобути нового досвіду. Восени багатьох з нас збиває з ніг хандра та осіння депресія, тож важливо підтримувати свій психологічний стан приємними подіями.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Якщо ти шукаєш, куди піти в жовтні у Львові, тоді читай наш культурний дайджест. Що варто побачити та куди сходити у жовтні 2023 у Львові, розповідаємо далі.

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Події Львова у жовтні

Львів — столиця культурних подій, тож у жовтні гості та місцеві матимуть змогу насолодитися багатьма цікавими подіями.

Театральні вистави у Львові: жовтень 2023

Вистава Я Батурин — Театр Око, вул. Театральна, 22, 14 та 15 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 300 грн.

— Театр Око, вул. Театральна, 22, 14 та 15 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 300 грн. Вистава Бейбі Бум — Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56, 17 жовтня о 19:00. Ціна: від 350 до 720 грн.

— Палац культури залізничників Рокс, Вистава Основний інстинкт — Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56, 22 жовтня о 18:00. Ціна: від 250 до 990 грн.

— Палац культури залізничників Рокс, Вистава Гуцульське весілє — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької , вул. Лесі Українки, 1, 31 жовтня о 18:30. Ціна: від 290 до 840 грн.

— Мюзикл Гуцулка Ксеня — Львівський театр опери та балету, 3 жовтня о 18:30. Ціна: 1490 грн.

Для дорослих та дітей

Інтерактивна вистава Прибульці в Крафтсіті — Довженко Центр, проспект Червоної Калини, 81, 6 жовтня о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн.

— Довженко Центр, проспект Червоної Калини, 81, 6 жовтня о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн. Вистава Весела родина Свинки Пеппи — Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56, 7 жовтня о 12:00. Ціна: від 150 до 350 грн.

Цирк на льоду Ми з України — Львівський державний цирк, 7 жовтня о 16:00. Ціна: від 100 до 400 грн.

— Львівський державний цирк, 7 жовтня о 16:00. Ціна: від 100 до 400 грн. Minecraft та Brawl Stars рятують Roblox — Довженко Центр, проспект Червоної Калини, 81, 16 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 450 грн.

Концерти у Львові у жовтні 2023

O.Torvald — Malevich Concert Arena, проспект В’ячеслава Чорновола, 2, 6 жовтня о 18:00. Ціна: від 450 до 990 грн.

— Malevich Concert Arena, проспект В’ячеслава Чорновола, 2, 6 жовтня о 18:00. Ціна: від 450 до 990 грн. Dorofeeva — Malevich Concert Arena , Проспект Чорновола, 2, 11 жовтня о 19:00. Ціна: від 690 до 1190 грн.

— Музика кінохітів у виконанні симфонічного оркестру — Львівський театр опери та балету , проспект Свободи, 28, 10 жовтня о 19:00. Ціна: від 390 до 990 грн.

— Clonnex — Клуб на !FESTrepublic , вул. Старознесенська, 24-26, 13 жовтня о 18:00. Ціна: від 600 до 7500 грн.

— Тіна Кароль — Львівський театр опери та балету , проспект Свободи, 28, 31 жовтня о 19:30. Ціна: від 890 до 3590 грн.

— Zwyntar — !FESTrepublic , вул. Старознесенська, 24-26, 14 жовтня о 18:30. Ціна: від 500 до 700 грн.

SHUMEI — Event Hall на !FESTrepublic , вул. Старознесенська 24-26, 12 жовтня о 19:00. Ціна: від 420 до 1190 грн.

— Легенди української естради у виконанні оркестру — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької , вул. Лесі Українки, 1, 17 жовтня о 19:00. Ціна: від 290 до 690 грн.

Стендапи у Львові

Стендап. Алла Волкова. Сольний Концерт — Lviv Film Center, вул. Володимира Великого, 14А, 28 жовтня о 20:00. Ціна: 400 грн.

— Lviv Film Center, вул. Володимира Великого, 14А, 28 жовтня о 20:00. Ціна: 400 грн. Маша Єфросиніна Нам є про що поговорити — Event Hall на !FESTrepublic , вул. Старознесенська 24-26, 26 жовтня о 19:00. Ціна: від 290 до 890 грн.

Семінар Стосунки під ковдрою — Coworking Futura , вул. Кульпарківська, 200 А, 8 жовтня о 17:00. Ціна: 300 грн.

Виставки у Львові у жовтні 2023

Мот. Модуль тимчасовості у Львові — Площа Олекси Гасина , вул. Стефаника, 3, до 8 жовтня, з 13:00 до 20:00 у будні та з 11:00 до 21:00 у вихідні. Ціна: донат від 200 до 1000 грн.

Інші цікаві події Львова у жовтні 2023

ТеСАМЕШоу — Malevich Concert Arena, проспект В’ячеслава Чорновола, 2, 10 жовтня о 19:00. Ціна: від 350 до 700 грн.

— Malevich Concert Arena, проспект В’ячеслава Чорновола, 2, 10 жовтня о 19:00. Ціна: від 350 до 700 грн. Coffee, books and vintage — Територія !FESTrepublic , вул. Старознесенська, 24-26, 7 та 8 жовтня о 12:00. Ціна: 350 грн.

— Спецпоказ документального фільму ЄвроДонбас у Мот — Площа Олекси Гасина , вул. Стефаника, 3, 3 жовтня о 20:20. Ціна: 200 грн.

у Мот — Майстерклас з малювання алкогольними чорнилами — Арт-студія Простір Мрій , вул. Городоцька, 106, 8 та 15 жовтня о 13:00. Ціна: 550 грн.

— 8 та 15 жовтня о 13:00. Ціна: 550 грн. Майстерклас з малювання об’ємних картин з вином — Арт-студія Простір Мрій , вул. Городоцька, 106, 3, 6 та 13 жовтня о 18:00, 7 жовтня о 17:30 та 15 жовтня о 16:00. Ціна: від 550 до 800 грн.

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