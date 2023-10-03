Дуже багато театру та сімейного відпочинку: куди піти в Одесі в жовтні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Холодна осінь вже розігналася на повну! Та це не означає, що всі веселощі пройшли разом із теплими днями. Якщо ти думаєш, як провести вихідні в Одесі у жовтні у 2023 році, тоді читай наш матеріал.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У цьому дайджесті ти дізнаєшся про культурні, мистецькі, цікаві та розважальні події в Одесі у жовтні 2023. Читай детальніше, куди піти в Одесі — ідеї для відпочинку з родиною чи друзями.

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Одеса — це столиця української богеми. Тож саме тут відпочити можна не лише у барах чи закладах, а в театрах, відвідати оперу та насолодитися концертами.

Театральні вистави в Одесі: жовтень

Вистава-музкомедія Ladie’s Night — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 4 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 600 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 4 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 600 грн. 25 хвилин до та після sexу, а також після перемоги — Одеський український театр ім. В. Василька, 5 жовтня о 18:00. Ціна: від 350 до 690 грн.

— Одеський український театр ім. В. Василька, 5 жовтня о 18:00. Ціна: від 350 до 690 грн. Наполеон та Жозефіна ІІ — Одеський обласний академічний драматичний театр, 5 жовтня о 18:00. Ціна: від 100 до 300 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 5 жовтня о 18:00. Ціна: від 100 до 300 грн. Не сподіваючись на мрію — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 5 та 12 жовтня о 18:00. Ціна: від 150 до 400 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 5 та 12 жовтня о 18:00. Ціна: від 150 до 400 грн. Лісова пісня — Одеський театр юного глядача, 6 та 22 жовтня о 18:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, 6 та 22 жовтня о 18:00. Ціна: 200 грн. Балет Білосніжка — Одеський національний академічний театр опери та балету, 7 жовтня о 16:00. Ціна: від 100 до 500 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, 7 жовтня о 16:00. Ціна: від 100 до 500 грн. За двома зайцями — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 7 жовтня о 17:00. Ціна: від 100 до 400 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 7 жовтня о 17:00. Ціна: від 100 до 400 грн. У неділю рано зілля копала — Одеський український театр ім. В. Василька, 7 і 21 жовтня о 18:00. Ціна: від 150 до 600 грн.

— Одеський український театр ім. В. Василька, 7 і 21 жовтня о 18:00. Ціна: від 150 до 600 грн. Трубадур — Одеський національний академічний театр опери та балету, 8 жовтня о 16:00. Ціна: від 100 до 600 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, 8 жовтня о 16:00. Ціна: від 100 до 600 грн. Бейбі Бум — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 10 жовтня о 19:00. Ціна: від 450 до 890 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 10 жовтня о 19:00. Ціна: від 450 до 890 грн. Емігранти — Одеський український театр ім. В. Василька, 11 жовтня о 18:00. Ціна: 100 грн.

— Одеський український театр ім. В. Василька, 11 жовтня о 18:00. Ціна: 100 грн. Метод — Одеський український театр ім. В. Василька, 12 та 27 жовтня о 18:00. Ціна: 250 грн

— Одеський український театр ім. В. Василька, 12 та 27 жовтня о 18:00. Ціна: 250 грн Кайдаші — Одеський український театр ім. В. Василька, 14 та 26 жовтня о 18:00. Ціна: від 120 до 200 грн.

— Одеський український театр ім. В. Василька, 14 та 26 жовтня о 18:00. Ціна: від 120 до 200 грн. Тривога по-одеськи — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 18 жовтня о 19:00. Ціна: від 300 до 900 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 18 жовтня о 19:00. Ціна: від 300 до 900 грн. Серце навпіл — Одеський український театр ім. В. Василька, 20 жовтня о 18:00. Ціна: 100 грн.

— Одеський український театр ім. В. Василька, 20 жовтня о 18:00. Ціна: 100 грн. Ефект Доплера — Одеський обласний академічний драматичний театр, 21 жовтня о 16:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 21 жовтня о 16:00. Ціна: 200 грн. Молдуванське поріддя — Єврейський культурний центр Beit Grand, 21 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 400 грн.

— Єврейський культурний центр Beit Grand, 21 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 400 грн. Тіні забутих предків — Одеський український театр ім. В. Василька, 22 жовтня о 18:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський український театр ім. В. Василька, 22 жовтня о 18:00. Ціна: 200 грн. Карпатський вестерн — Одеський український театр ім. В. Василька, 28 жовтня о 18:00. Ціна: від 150 до 600 грн.

Для дітей та дорослих:

Minecraft та Brawl Stars рятують Roblox — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 7 жовтня об 11:00. Ціна: від 250 до 600 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 7 жовтня об 11:00. Ціна: від 250 до 600 грн. Вистава Клубок казок — Одеський театр юного глядача, 7 жовтня о 12:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, 7 жовтня о 12:00. Ціна: 200 грн. Цирк у стилі джаз — Одеський державний цирк, 7, 8, 14 та 15 жовтня о 16:00. Ціна: від 200 до 600 грн.

— Одеський державний цирк, 7, 8, 14 та 15 жовтня о 16:00. Ціна: від 200 до 600 грн. Вистава Поліанна — Одеський театр юного глядача, 7 та 21 жовтня о 18:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, 7 та 21 жовтня о 18:00. Ціна: 200 грн. Чарівна лампа Алладіна — Одеський театр юного глядача, 8 жовтня о 12:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, 8 жовтня о 12:00. Ціна: 200 грн. Венздей — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 14 жовтня о 12:00. Ціна: від 200 до 500 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 14 жовтня о 12:00. Ціна: від 200 до 500 грн. Попелюшка — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 21 жовтня об 11:00. Ціна: від 80 до 250 грн.

Концерти в Одесі в жовтні

Skofka — Одеська Обласна Філармонія, 12 жовтня о 19:00. Ціна: від 550 до 990 грн.

— Одеська Обласна Філармонія, 12 жовтня о 19:00. Ціна: від 550 до 990 грн. Опера Катерина — Одеський національний академічний театр опери та балету, 13 жовтня о 17:00. Ціна: від 100 до 700 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, 13 жовтня о 17:00. Ціна: від 100 до 700 грн. Опера Богема — Одеський національний академічний театр опери та балету, 6 жовтня о 17:00. Ціна: від 100 до 600 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, 6 жовтня о 17:00. Ціна: від 100 до 600 грн. Кузьмі 55. Скрябін. Вечір пам’яті — Одеська Обласна Філармонія, 17 жовтня о 18:00. Ціна: від 350 до 650 грн

— Одеська Обласна Філармонія, 17 жовтня о 18:00. Ціна: від 350 до 650 грн Cheev — Одеська Кіностудія (Арт-центр Віри Холодної), 21 жовтня о 19:00. Ціна: 500 грн.

— Одеська Кіностудія (Арт-центр Віри Холодної), 21 жовтня о 19:00. Ціна: 500 грн. Abba show — Одеська Обласна Філармонія, 23 жовтня о 18:00. Ціна: від 170 до 520 грн.

— Одеська Обласна Філармонія, 23 жовтня о 18:00. Ціна: від 170 до 520 грн. Dantes Чуєш — Одеська Обласна Філармонія, 26 жовтня о 19:00. Ціна: від 550 до 1250 грн.

Стендапи в Одесі у жовтні

Великий стендап — Єврейський культурний центр Beit Grand, 8 жовтня о 19:00. Ціна: від 250 до 450 грн.

— Єврейський культурний центр Beit Grand, 8 жовтня о 19:00. Ціна: від 250 до 450 грн. Стендап. Алла Волкова. Сольний Концерт — Дім Клоунів, 20 жовтня о 19:30. Ціна: 300 грн.

— Дім Клоунів, 20 жовтня о 19:30. Ціна: 300 грн. Львівський стендап в Одесі — Єврейський культурний центр Beit Grand, 29 жовтня о 19:00. Ціна: від 250 до 450 грн.

Виставки у галереях та музеях Одеси цього жовтня

Високоточна любов або Третя світова — Галерея стійкості Одеського музею сучасного мистецтва, з 11 серпня по 11 жовтня. Ціна: вхід вільний.

Інші цікаві події у жовтні в Одесі

Конференція для жінок та дівчат — Online & Offline формат, Premier Hotel. вул. Академічна, 32, 7 жовтня з 11:00 по 19:00. Ціна: від 900 до 3000 грн.

— Online & Offline формат, Premier Hotel. вул. Академічна, 32, 7 жовтня з 11:00 по 19:00. Ціна: від 900 до 3000 грн. Студентський івент Покоління впливу — у центі міста, адресу нададуть по завершенню реєстрації, 5-7 жовтня о 17:00. Ціна: для студентів безкоштовно.

Куди піти цього місяця у Києві, ми розповідали в нашому іншому культурному дайджесті.

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