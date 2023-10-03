Дуже багато театру та сімейного відпочинку: куди піти в Одесі в жовтні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Холодна осінь вже розігналася на повну! Та це не означає, що всі веселощі пройшли разом із теплими днями. Якщо ти думаєш, як провести вихідні в Одесі у жовтні у 2023 році, тоді читай наш матеріал.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У цьому дайджесті ти дізнаєшся про культурні, мистецькі, цікаві та розважальні події в Одесі у жовтні 2023. Читай детальніше, куди піти в Одесі — ідеї для відпочинку з родиною чи друзями.
Одеса — це столиця української богеми. Тож саме тут відпочити можна не лише у барах чи закладах, а в театрах, відвідати оперу та насолодитися концертами.
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Куди піти цього місяця у Києві, ми розповідали в нашому іншому культурному дайджесті.
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