Куда пойти на выходных в Киеве 28 февраля — 1 марта: перечень выставок, концертов и спектаклей

Выходные 28 февраля — 1 марта 2026 года в Киеве подарят первое дыхание весны, которого горожане точно с нетерпением ждали.

Жители и гости столицы смогут посетить концерты, выставки, театральные представления и не только. Читай в материале, куда можно сходить по выходным в Киеве.

Куда пойти в Киеве на выходных 28 февраля — 1 марта 2026 года: список интересных мест

Многие интересные события запланированы на дни смены сезонов. Вот подборка самых интересных анонсов — здесь и концерты, и мастер-классы, и театральные представления.

Куда пойти на выходных 28 февраля — 1 марта в Киеве: концерты и шоу

Хор В.У.Х.А. — Шедеври української естради: 28 февраля, 19:00, Культурный центр “Печерський Палац”. Цена: 200-600 грн.

Дизель Шоу. Буде весна: 28 февраля, 18:00 МЦКМ “Жовтневий Дворец”. Цена: 300–2700 грн.

Суботній стендап: 28 февраля, 18:30, Бочка PUB. Цена: от 250 грн.

Концерт Виталия Козловского: 1 марта, 17:00, Дворец Украина. Цена: 500–1800 грн.

Стендап на Подолі: 1 марта, 18:30, Sweet Amelie. Цена: от 240 грн.

HANS ZIMMER — Kyiv Mozart Orchestra: 28 февраля, 15:00 и 18:00, Fairmont Grand Hotel. Цена: 1200–1700 грн.

Куда пойти в Киеве в эти выходные 28 февраля — 1 марта: выставки и мастер-классы

Выставка “Перехідний стан” фотографа и штаб-сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Константина Гузенко: 28 февраля, 18:00, киевское пространство Украинского ПЭН. Вход по регистрации.

Выставка “За день до весни”: 28 февраля, Национальный дом музыки.

Выставка “Мистецький родовід. Спадковість і новаторство”: 1 марта, Киевская картинная галерея.

Выставка “Повернення пам’яті. Викрадене мистецтво в музейних артпринтах. Херсонська колекція”: 28 февраля — 1 марта, Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева.

Выставка “Ниточка. Трансформація 2022-2026”: 28 февраля — 1 марта, Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева.

“Галактика почуттів” — правополушарное рисование, арттерапия для людей с инвалидностью: 28 февраля, Киевский литературно-мемориальный музей имени Максима Рыльского.

Куда пойти на выходных 28 февраля — 1 марта, Киев: театральные представления

Спектакль “Вій, вітерець!” — 28 февраля, 17:00, КНУТКиМ имени Карпенко-Карого. Цена: 110 грн.

Спектакль “Давай одружимося!” — 1 марта, 17:00, Центр театрального искусства имени Леся Курбаса. Цена: 400 грн.

Спектакль “В неділю рано согрішили” —- 1 марта, 17:00, Киевский театр на Соломенке. Цена: 350 грн.

Куда пойти в Киеве погулять на выходные: прочие события для семейного отдыха

Китайский новый год в TEAHOUSE — 28 февраля, 13:00, ЦУМ. Цена: 500 грн

Країна серйозних — Казка для дітей: 1 марта, 12:00, Новый украинский театр. Цена: 300 грн.

Заметим, что на некоторые события нужно предварительно зарегистрироваться или покупать билеты. Потому проверяй точную информацию на сайтах организаторов.

Раньше мы писали, какой будет погода в марте в Киеве. Читай и заранее готовься к прогулке.

