Куди піти на вихідних в Києві 28 лютого — 1 березня: перелік виставок, концертів та вистав

Вихідні 28 лютого — 1 березня 2026 року в Києві подарують перший подих весни, на який містяни точно з нетерпінням чекали.

Жителі та гості столиці зможуть відвідати концерти, виставки, театральні вистави і не тільки. Читай у матеріалі, куди можна сходити на вихідних в Києві.

Куди піти в Києві на вихідних 28 лютого — 1 березня 2026: перелік цікавих місць

Чимало цікавих подій заплановано на дні зміни сезонів. Ось добірка найцікавіших анонсів — тут і концерти, і майстер-класи, і театральні вистави.

Куди піти на вихідних 28 лютого — 1 березня в Києві: концерти та шоу

Хор В.У.Х.А. — Шедеври української естради: 28 лютого, 19:00, Культурний центр “Печерськ Палац”. Ціна: 200-600 грн.

Дизель Шоу. Буде весна: 28 лютого, 18:00, МЦКМ “Жовтневий Палац”. Ціна: 300-2700 грн.

Суботній Стендап: 28 лютого, 18:30, Бочка PUB. Ціна: від 250 грн.

Концерт Віталія Козловського: 1 березня, 17:00, Палац Україна. Ціна: 500-1800 грн.

Стендап на Подолі: 1 березня, 18:30, Sweet Amelie. Ціна: від 240 грн.

Sweet Amelie. Ціна: від 240 грн. HANS ZIMMER — Kyiv Mozart Orchestra: 28 лютого, 15:00 та 18:00, Fairmont Grand Hotel. Ціна: 1200-1700 грн.

Куди піти в Києві на цих вихідних 28 лютого — 1 березня: виставки та майстер-класи

Виставка “Перехідний стан” фотографа й штаб-сержанта 35-ї окремої бригади морської піхоти Костянтина Гузенка: 28 лютого, 18:00, київський простір Українського ПЕН. Вхід за реєстрацією.

Виставка “За день до весни”: 28 лютого, Національний будинок музики.

Виставка “Мистецький родовід. Спадковість і новаторство”: 1 березня, Київська картинна галерея.

Виставка “Повернення пам’яті. Викрадене мистецтво в музейних артпринтах. Херсонська колекція”: 28 лютого — 1 березня, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Виставка “Ниточка. Трансформація 2022-2026”: 28 лютого — 1 березня, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

“Галактика почуттів” — правопівкульне малювання, арттерапія для людей з інвалідністю: 28 лютого, Київський літературно-меморіальний музей імені Максима Рильського.

Куди піти на вихідних 28 лютого — 1 березня, Київ: театральні вистави

Вистава “Вій, вітерець!” — 28 лютого, 17:00, КНУТКіМ імені Карпенка-Карого. Ціна: 110 грн.

Вистава “Давай одружимося!” — 1 березня, 17:00, Центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Ціна: 400 грн..

Вистава “В неділю рано согрішили” — 1 березня, 17:00, Київський театр на Солом’янці. Ціна: 350 грн.

Куди піти в Києві погуляти на вихідні: інші події для сімейного відпочинку

Китайський новий рік в TEAHOUSE — 28 лютого, 13:00, ЦУМ. Ціна: 500 грн

Країна серйозних — Казка для дітей: 1 березня, 12:00, Новий український театр. Ціна: 300 грн.

Зауважимо, що на деякі події потрібно попередньо реєструватися або купувати квитки. Тому перевіряй точну інформацію на сайтах організаторів.

Раніше ми писали, якою буде погода у березні в Києві. Читай та завчасно готуйся до прогулянки.

