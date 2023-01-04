Перенестись из холода в тепло — легко! Бюджетные курорты для украинцев зимой 2023

Откладывать отдых на после победы — сомнительная идея. Ведь именно сейчас, зимой, люди так нуждаются в положительных впечатлениях. Недостаток солнца и витамина D приводит к слабости, апатии и депрессивным настроениям.

А регулярные вражеские обстрелы инфраструктуры добавляют еще больше стресса в нашу жизнь, а затем могут расшатать физическое и ментальное здоровье. Почему бы не погрузиться в лето и не погреться на теплых пляжах?

Турагент Яна Мила рассказала журналистке Фактов ICTV. Life Людмиле Цымбалюк, какие курортные страны манят туристов зимой и достаточно бюджетны для украинцев.

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Египет

Эксперт рассказывает, что Египет — это самая дешевая и теплая страна. Если ты раньше никогда не отдыхал(-а) зимой, то начать можно именно с этого очень популярного для украинцев направления.

Особенно людям нравятся курорты Шарм-эль-Шейха. Ведь там, кроме большого выбора гостиниц по типу all-inclusive, еще есть уютный ландшафт — защищенные от ветра бухты.

Базовый комфортный 21-дневный отдых на двоих в отеле с четырьмя звездами обойдется в $700. Однако за перелет придется заплатить дополнительные $200.

За экскурсии нужно платить отдельно. Их можно заказать и в самом отеле. Обычно стоимость экскурсий колеблется от $20 до $50.

ОАЭ

Хотя и более дорогие, но также популярны среди украинцев Объединенные Арабские Эмираты. Ведь эта страна поражает уровнем своего развития и комфортом. А еще там огромное разнообразие гостиниц, парков и развлекательных центров.

Цена на семидневный тур в ОАЭ с перелетом, проживанием и питанием в 2023 году будет не менее 72 тыс. грн. Если хочешь сэкономить — покупай билеты заранее.

Таиланд

Таиланд привлекает туристов со всего мира благодаря своим безумным контрастам — от небоскребов до древних буддистских храмов.

Тропическая страна предлагает множество отелей, вилл, хостелов, отдельных апартаментов и бунгало. Не бойся двухзвездочных отелей! В Таиланде они тоже комфортные. Стандартный тур обойдется в $650. А вот за неделю в пятизвездочной гостинице придется отдать минимум $850.

За время полномасштабной войны украинцы уже привыкли путешествовать за границу в новых реалиях. Перед тем как куда-то улететь, следует сначала доехать до Польши, Молдовы, Румынии, Словакии или Венгрии. А это дополнительные €50–80 на дорогу.

Чтобы ни о чем не забыть и чувствовать себя всегда комфортно, читай, как безопасно путешествовать во время войны.

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