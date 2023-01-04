Перенестись з холоду в тепло — легко! Бюджетні курорти для українців узимку 2023

Відкладати відпочинок на після перемоги — сумнівна ідея. Адже саме зараз, узимку, люди так потребують позитивних вражень. Нестача сонця та вітаміну D призводить до кволості, апатії та депресивних настроїв.

А регулярні ворожі обстріли інфраструктури додають ще більшого стресу в наше життя, а відтак можуть розхитати фізичне та ментальне здоров’я. То чому б не поринути в літо та не погрітись на теплих пляжах?

Турагентка Яна Мила розповіла журналістці Фактів ICTV. Life Людмилі Цимбалюк, які курортні країни манять туристів узимку та є досить бюджетними для українців.

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Єгипет

Експертка розповідає, що Єгипет — це найдешевша та найтепліша країна. Якщо ти раніше ніколи не відпочивав(-ла) взимку, то почати можна саме з цього дуже популярного для українців напрямку.

Особливо людям подобаються курорти Шарм-ель-Шейху. Адже там, окрім великого вибору готелів за типом all-inclusive, ще є затишний ландшафт — захищені від вітру бухти.

Базовий комфортний 21-денний відпочинок на двох у готелі з чотирма зірками обійдеться у $700. Однак за переліт доведеться заплатити додаткові $200.

За екскурсії також потрібно платити окремо. Їх можна замовити і в самому готелі. Зазвичай вартість екскурсій коливається від $20 до $50.

ОАЕ

Хоч і дорожчі, але також популярні серед українців Об’єднані Арабські Емірати. Адже ця країна справді вражає рівнем свого розвитку та комфортом. А ще там величезне різноманіття готелів, парків і розважальних центрів.

Ціна на семиденний тур до ОАЕ з перельотом, проживанням і харчуванням у 2023 році буде щонайменше 72 тис. грн. Якщо хочеш зекономити — купуй квитки заздалегідь.

Таїланд

Таїланд приваблює туристів зі всього світу завдяки своїм шаленим контрастам — від хмарочосів до стародавніх буддистських храмів.

Тропічна країна пропонує безліч готелів, вілл, хостелів, окремих апартаментів та бунгало. Не бійся двозіркових готелів! У Таїланді вони також комфортні. Стандартний тур обійдеться у $650. А ось за тиждень у п’ятизірковому готелі доведеться віддати щонайменше $850.

За час повномасштабної війни українці вже призвичаїлись подорожувати за кордон у нових реаліях. Перед тим, як кудись полетіти, варто спочатку доїхати до Польщі, Молдови, Румунії, Словаччини чи Угорщини. А це додаткові €50–80 на дорогу.

Щоб ні про що не забути та почуватись завжди комфортно, читай, як безпечно подорожувати під час війни.

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