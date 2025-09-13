Квартирный парадокс-2025: за львовскую однокомнатную можно взять одесскую трешку

Осень традиционно считалась пиком деловой активности на рынке недвижимости. Но 2025 год вносит свои коррективы, и сегодня решение о покупке жилья требует от украинцев тщательного анализа.

Несмотря на войну, на рынке все еще можно найти выгодные предложения, однако высокие риски вынуждают потенциальных покупателей взвешивать каждый шаг.

Эксперты рассказывают для 24 канал и УНН, где сейчас самое доступное жилье, почему Львов бьет ценовые рекорды и какой потенциал у Киева.

Рынок разделился: одни растут, другие — ждут

Рынок недвижимости в Украине демонстрирует значительную неоднородность. Восстановление строительства и рост спроса наблюдается в основном в западных и центральных регионах.

По словам соучредителя сайта Энциклопедия новостроек Дениса Шульги, в западных областях рынок восстановился почти полностью — на 95–98%.

Здесь, в частности в Ужгороде, появляются новые масштабные проекты, что свидетельствует о доверии застройщиков и спросе со стороны инвесторов и внутренне перемещенных лиц.

В то же время прифронтовые регионы, такие как Харьков, Херсон, Запорожье и Николаев, остаются в стагнации. Строительство здесь остановилось, а рынок фактически замер.

В Одессе, несмотря на определенное движение, застройщики опасаются продолжать работы из-за постоянных обстрелов.

Ценовые контрасты: Львов против Киева и Одессы

Сейчас самое доступное жилье можно найти в крупных городах Востока и Центра. Например, в Киеве, Одессе и Днепре цены довольно привлекательны, в то время как Львов остается безоговорочным лидером по ценам.

Эксперт отмечает, что львовские цены значительно завышены, и местные новостройки держатся преимущественно на спросе жителей Львовской области и соседних западных регионов.

— Чтобы купить однокомнатную квартиру в центре Львова, в доме с простым ремонтом, потребуется около 100 тысяч долларов. Но за эти же деньги в Одессе можно взять двухкомнатную в центре, или даже большую «трешку» за 120 тысяч, — сравнивает Шульга.

В то же время у Киева самый большой потенциал. Эксперт считает, что в столице наблюдается отложенный спрос.

Люди, у которых есть деньги, не спешат покупать, ожидая стабильности. Как только это произойдет, Киев может резко “выстрелить” и стать лидером по росту цен.

Инвестиции и риски: где лучше покупать

Для инвесторов сейчас есть два основных подхода.

Безопасные инвестиции: если главным приоритетом является безопасность, стоит рассматривать западные регионы — Ужгород, Львов. Здесь риски обстрелов минимальны, но и прибыль будет меньше, поскольку цены уже достигли пиковых значений.

Высокорисковые инвестиции: для тех, кто готов рисковать ради большей прибыли, привлекательны Киев и Одесса. Покупка квартиры на ранних этапах строительства у проверенного девелопера может принести до 50% прибыли после завершения войны и стабилизации ситуации.

Эксперт также отмечает, что после интеграции Украины в ЕС цены на недвижимость могут вырасти по всей стране. Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может подорожать до 150–170 тысяч.

Смена сезонов и трендов

В отличие от довоенных времен, когда осень была горячим сезоном для застройщиков, сейчас больших сезонных скачков спроса почти нет.

Цены и активность покупателей держатся на более-менее ровном уровне в течение всего года.

Современные покупатели все больше обращают внимание на безопасность и энергоэффективность. Растет спрос на жилье с автономными источниками энергии и укрытиями, а также на многофункциональные комплексы с развитой инфраструктурой.

Это свидетельствует о том, что рынок адаптируется к новым реалиям, где приоритетными являются не только цена, но и комфорт и безопасность.

