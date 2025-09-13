Квартирний парадокс-2025: за львівську однокімнатну можна взяти одеську трійку

Осінь традиційно вважалася піком ділової активності на ринку нерухомості. Але 2025 рік вносить свої корективи, і сьогодні рішення про купівлю житла вимагає від українців ретельного аналізу.

Попри війну, на ринку ще можна знайти вигідні пропозиції, проте високі ризики змушують потенційних покупців зважувати кожен крок.

Експерти розповідають для 24 канал та УНН, де зараз найдоступніше житло, чому Львів б’є цінові рекорди та який потенціал має Київ.

Ринок поділився: одні ростуть, інші — чекають

Ринок нерухомості в Україні демонструє значну неоднорідність. Відновлення будівництва та зростання попиту спостерігається здебільшого в західних та центральних регіонах.

За словами співзасновника сайту Енциклопедія новобудов, Дениса Шульги у західних областях ринок відновився майже повністю — на 95–98%.

Тут, зокрема в Ужгороді, з’являються нові масштабні проекти, що свідчить про довіру забудовників і попит з боку інвесторів та внутрішньо переміщених осіб.

Натомість прифронтові регіони, як-от Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв, залишаються в стагнації. Будівництво тут зупинилося, а ринок фактично завмер.

В Одесі, попри певний рух, забудовники побоюються продовжувати роботи через постійні обстріли.

Цінові контрасти: Львів проти Києва та Одеси

Зараз найдоступніше житло можна знайти у великих містах Сходу та Центру. Наприклад, у Києві, Одесі та Дніпрі ціни є доволі привабливими, тоді як Львів залишається беззаперечним лідером за цінами.

Експерт наголошує, що львівські ціни значно завищені, і місцеві новобудови тримаються переважно на попиті жителів Львівщини та сусідніх західних областей.

— Щоб купити однокімнатну квартиру у центрі Львова, у будинку з простим ремонтом, потрібно близько 100 тисяч доларів. Але за ці ж гроші в Одесі можна взяти двокімнатну в центрі, або навіть велику трійку за 120 тисяч, — порівнює Шульга.

Водночас Київ має найбільший потенціал. Експерт вважає, що в столиці спостерігається відкладений попит.

Люди, які мають кошти, не поспішають купувати, очікуючи стабільності. Як тільки це станеться, Київ може різко “вистрілити” і стати лідером за зростанням цін.

Інвестиції та ризики: де краще купувати

Для інвесторів зараз є два основні підходи.

Безпечні інвестиції: якщо у пріоритеті безпека, варто розглядати західні регіони — Ужгород, Львів. Тут ризики обстрілів мінімальні, але й прибуток буде меншим, оскільки ціни вже досягли пікових значень.

Високоризикові інвестиції: для тих, хто готовий ризикувати заради більшого прибутку, привабливими є Київ та Одеса. Купівля квартири на ранніх етапах будівництва у перевіреного девелопера може принести до 50% прибутку після завершення війни та стабілізації ситуації.

Експерт також зазначає, що після інтеграції України до ЄС ціни на нерухомість можуть зрости по всій країні. Квартира, що сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може подорожчати до 150–170 тисяч.

Зміна сезонів та трендів

На відміну від довоєнних часів, коли осінь була гарячим сезоном для забудовників, зараз великих сезонних стрибків попиту майже немає.

Ціни та активність покупців тримаються на більш-менш рівному рівні протягом усього року.

Сучасні покупці все більше звертають увагу на безпеку та енергоефективність. Зростає попит на житло з автономними джерелами енергії та укриттями, а також на багатофункціональні комплекси з розвиненою інфраструктурою.

Це свідчить про те, що ринок адаптується до нових реалій, де пріоритетними є не тільки ціна, а й комфорт та безпека.

