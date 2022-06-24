Драма, биография, фантастика: новинки в кинопрокате, на которые тебе стоит сходить этим летом

Сферы искусства и развлечений понемногу начинают приходить в себя. Кинотеатры открываются, а значит, ты можешь не только поддержать украинскую экономику, но и насладиться летними новинками кино. Смотри, какие из них — лучшие фильмы этого лета.

Лучшие фильмы этого лета

Элвис. Биографический фильм (байопик) об Элвисе Пресли. Режиссер Баз Лурман (Большой Гэтсби, Мулен Руж, Без ума от Тиффани).

Лента рассказывает о жизненном пути, карьере, отношениях Пресли с менеджером и о том, как он стал звездой рок-н-ролла. В главной роли снялся Остин Батлер, он также играл в фильме Однажды в Голливуде.

Вікна советуют тебе посмотреть этот фильм, чтобы узнать о непростом пути Элвиса Пресли к славе.

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Камон Камон. Черно-белая драма о радиожурналисте, отправляющемся в путешествие со своим племянником.

В главных ролях — знаменитый ролью Джокера Хоакин Феникс и Вуди Норман. Режиссером фильма является Майк Миллс.

Лента получила много одобрительных отзывов от критиков, как и Хоакин Феникс — они отметили, что это едва ли не лучшая его роль.

Советуем тебе этот фильм, если хочешь провести вечер душевно.

Тор. Любовь и гром. Крис Хемсворт вернулся к роли Тора. Этот фильм является продолжением ленты Тор: Рагнарек, которая вышла в 2017.

Советуем тебе эту ленту, если ты фанат(ка) киновселенной Marvel.

Новый фильм собрал в себе звездный состав актеров — Натали Портман, Кристиана Бейла, Криса Пратта и Вина Дизеля. Режиссером фильма традиционно стал Тайка Вайтити.

Худший человек в мире. Это один из лучших фильмов прошлого года, который наконец-то выходит в украинский прокат. Фильм был в основной программе Каннского кинофестиваля 2021 года.

Режиссером фильма стал Йоаким Триер, известный фильмами Реприза и Тельма.

Главная героиня – 30-летняя Юлия на вечеринке знакомится с молодым мужчиной, в которого влюбляется. Она надеется, что новые отношения избавят ее от старых проблем.

Фильм получил приз за лучшую женскую роль, исполненную Ренате Рейнсве.

Советуем этот фильм, если тебе по душе драмы.

Мир Юрского периода 3. Господство. Это последняя часть франшизы приключений в парке Юрского периода, которая началась еще в 1993 году.

Режиссером фильма стал Колин Треворроу, именно он снимал предыдущие фильмы франшизы.

Лента рассказывает о сосуществовании древних ящеров и людей в одной экосистеме. Кто-то из них должен уйти, ведь такое соседство угрожает людям.

В ролях тот же состав – Крис Пратт, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.

Советуем этот фильм, если ты фанатеешь от приключений парка Юрского периода.

Раньше мы рассказывали о топ-5 фильмах на вечер от редакции Вікна.

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