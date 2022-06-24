Драма, біографія, фантастика: новинки у кінопрокаті, на які тобі варто сходити цього літа

Сфери мистецтва та розваг потроху починають оговтуватися. Кінотеатри відкриваються, а це означає, що ти можеш не тільки підтримати українську економіку, а й насолодитися літніми новинками кіно. Читай, які з них будуть найцікавішими.

Найкращі фільми цього літа

Елвіс. Біографічний фільм (байопік) про Елвіса Преслі. Режисер Баз Лурман (Великий Гетсбі, Мулен Руж, Без розуму від Тіффані).

Стрічка розповідає про життєвий шлях, кар’єру, стосунки Преслі з менеджером та про те, як він став зіркою рок-н-ролу. У головній ролі знявся Остін Батлер, він також грав у фільмі Одного разу в Голлівуді.

Вікна радять тобі подивитись цей фільм, щоб дізнатись про непростий шлях Елвіса Преслі до слави.

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Камон Камон. Чорно-біла драма про радіожурналіста, який вирушає у подорож зі своїм племінником.

У головних ролях — славетний роллю Джокера Хоакін Фенікс та Вуді Норман. Режисером фільму є Майк Міллс.

Стрічка отримала багато схвальних відгуків від критиків, як і Хоакін Фенікс — вони зазначили, що це чи не найкраща його роль.

Радимо тобі цей фільм, якщо хочеш провести вечір душевно.

Тор. Кохання та грім. Кріс Гемсворт повернувся до ролі Тора. Цей фільм є продовженням стрічки Тор: Раґнарок, яка вийшла у 2017.

Радимо тобі цю стрічку, якщо ти фанат (-ка) кіновсесвіту Marvel.

Новий фільм зібрав у собі зірковий склад акторів — Наталі Портман, Крістіана Бейла, Кріса Пратта та Віна Дізеля. Режисером фільму традиційно став Тайка Вайтіті.

Найгірша людина у світі. Це — один з найкращих фільмів минулого року, який нарешті виходить в український прокат. Фільм був у основній програмі Каннського кінофестивалю 2021 року.

Режисером стрічки став Йоаким Трієр, відомий фільмами Реприза та Тельма.

Головна героїня — 30-річна Юлія на вечірці знайомиться з молодим чоловіком, в якого закохується. Вона сподівається, що нові стосунки врятують її від старих проблем.

Фільм здобув приз за найкращу жіночу роль, виконану Ренате Рейнсве.

Радимо цей фільм, якщо тобі до душі драми.

Світ Юрського періоду 3. Домініон. Це — остання частина франшизи пригод у парку Юрського періоду, яка почалась ще 1993 року.

Режисером фільму став Колін Треворроу, саме він знімав попередні стрічки франшизи.

Стрічка розповідає про співіснування давніх ящерів та людей в одній екосистемі. Хтось із них має піти, адже таке сусідство загрожує людям. У ролях той же склад — Кріс Пратт, Лора Дерн, Джефф Голдблюм та інші.

Радимо тобі цей фільм, якщо ти фанатієш від пригод парку Юрського періоду.

Раніше ми розповідали про топ-5 фільмів на вечір від редакції Вікна.

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