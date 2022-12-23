Лунный календарь стрижек на январь 2023 года: благоприятные дни для экспериментов с волосами

Лунный календарь стрижек используют для того, чтобы заранее спланировать стрижку, окрашивание или другие манипуляции с волосами.

Ориентировка на фазы Луны позволяет избежать разочарований от похода в салон красоты. Ведь спутник Земли влияет на нашу жизнь и может принести как положительную, так и отрицательную энергию в зависимости от дня.

Читай, когда лучше стричься в январе 2023 года для объемных, сильных и здоровых волос.

Сейчас также смотрят

Календарь стрижек на январь 2023

Благоприятные дни для стрижки в январе: 1, 3, 5, 10, 12–14, 16, 19, 26–27.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе: 2, 6–8, 11, 15, 17–18, 28.

Фазы Луны в январе 2023

Растущая Луна — 1-6 января. Полнолуние — 7 января. Нисходящая Луна — 8-20 января. Молодая Луна — 21 января. Растущая Луна — 22-31 января.

В январе 2023 года не ожидается ни солнечного, ни лунного затмения.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2023 года

Лунный календарь для стрижки на 1 января

В новый год — с новым имиджем! Стрижка 1 января доставит тебе не только удовольствие, но и силу и красоту волос.

Если прийти в салон нет возможности, то вполне можно сделать своим локонам SPA дома. Раньше мы рассказывали, как сделать маску для волос в домашних условиях.

Лунный календарь для стрижки на 3 января

Этот день отлично подходит для окрашивания растительными красками. Так ты сможешь освежить свой образ и привлечь позитивные изменения в жизни.

Лунный календарь для стрижки на 5 января

Сегодня лучшее, что ты можешь сделать со своими волосами, — доверить их своему знакомому мастеру. Стрижка тебе обязательно понравится, а вот красить локоны не стоит.

Лунный календарь для стрижки на 10 января

Если ты ностальгируешь за прошлым, вполне можно позволить себе вернуть имидж, который был несколько лет назад и по которому ты скучаешь.

Лунный календарь для стрижки на 12-14 января

Чтобы улучшить эмоциональное состояние, посети свой любимый салон. Это поможет избавиться от негатива и расслабиться после насыщенного дня.

Лунный календарь для стрижки на 16 января

Любые манипуляции с волосами оправдают твои ожидания. Однако лучше не экспериментировать с длиной своих локонов. На нисходящую Луну они растут медленнее.

Лунный календарь для стрижки на 19 января

Если хочешь отличаться от других, прекрасной идеей станет окрашивание волос в совершенно новый для тебя цвет. Не бойся добавить яркие тона в свою жизнь!

Лунный календарь для стрижки на 26-27 января

Поход в парикмахерскую подарит тебе еще больше уверенности в себе, а харизма будет точно привлекать внимание всех вокруг. Сегодня прекрасный день, чтобы начать положительные перемены в жизни.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2023

Лунный календарь для стрижки на 2 января

Если сегодня хоть немного сомневаешься в целесообразности стрижки, то лучше еще раз все хорошенько обдумать и отложить визит к парикмахеру на другой день.

Лунный календарь для стрижки на 6-8 января

От стрижки точно следует отказаться. А вот покраска натуральными красителями позволит улучшить свое самочувствие.

Лунный календарь для стрижки на 11 января

Лучше сегодня не экспериментировать со своими волосами, а позаботиться об их здоровье с помощью массажа головы, теплой ванны и питательной маски из природных компонентов.

Лунный календарь для стрижки на 17-18 января

В эти дни не беспокойся слишком о своем внешнем виде. Даже самая простая прическа подойдет тебе, а поэтому нет нужды бежать в салон.

Особенно остерегайся выравнивания и накручивания волос. Ведь их можно случайно повредить.

Лунный календарь для стрижки на 28 января

В этот день будет хорошо сделать базовый уход за волосами в домашних условиях. А стричься или краситься не стоит. Осторожно подходи к выбору шампуня, кондиционера и маски.

Кстати, если очень хочется изменить имидж, но нет времени или возможности пойти к парикмахеру, можно попробовать поэкспериментировать дома. Читай, как самостоятельно сделать покраску волос в домашних условиях.

Чтобы не пропустить самое интересное и быть в курсе последних новостей, событий и трендов, подписывайся на наш Telegram-канал.