Місячний календар стрижок на січень 2023: сприятливі дні для експериментів з волоссям

Місячний календар стрижок використовують для того, щоб завчасно спланувати стрижку, фарбування чи інші маніпуляції з волоссям.

Орієнтування на фази Місяця дозволяє уникнути розчарувань від походу в салон краси. Адже супутник Землі впливає на наше життя та може принести як позитивну, так і негативну енергію залежно від дня.

Читай, коли найкраще стригтись у січні 2023 року для об’ємного, сильного та здорового волосся.

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Календар стрижок на січень 2023

Сприятливі дні для стрижки в січні: 1, 3, 5, 10, 12-14, 16, 19, 26-27.

Несприятливі дні для стрижки в січні: 2, 6-8, 11, 15, 17-18, 28.

Фази Місяця в січні 2023

Зростаючий Місяць — 1-6 січня. Повня — 7 січня. Спадний Місяць — 8-20 січня. Молодик — 21 січня. Зростаючий Місяць — 22-31 січня.

У січні 2023 року не очікується ані сонячного, ані місячного затемнення.

Сприятливі дні для стрижки в січні 2023 — детально

Місячний календар для стрижки на 1 січня

У новий рік — з новим іміджем! Стрижка 1 січня принесе тобі не тільки задоволення, а й силу та красу волоссю.

Якщо прийти в салон немає можливості, то цілком можна зробити своїм локонам SPA вдома. Раніше ми розповідали, як зробити маску для волосся в домашніх умовах.

Місячний календар для стрижки на 3 січня

Цей день чудово підходить для фарбування рослинними барвниками. Так ти зможеш освіжити свій образ та притягнути позитивні зміни в житті.

Місячний календар для стрижки на 5 січня

Сьогодні найкраще, що ти можеш зробити зі своїм волоссям, — довірити його знайомому майстру. Стрижка тобі неодмінно сподобається, а ось фарбувати його не варто.

Місячний календар для стрижки на 10 січня

Якщо ти ностальгуєш за минулим, то цілком можна дозволити собі повернути імідж, який був кілька років тому й за яким ти сумуєш.

Місячний календар для стрижки на 12-14 січня

Щоб покращити емоційний стан, завітай до свого улюбленого салону. Це допоможе позбутись негативу та розслабитись після насиченого дня.

Місячний календар для стрижки на 16 січня

Будь-які маніпуляції з волоссям виправдають твої очікування. Однак краще не експериментувати із довжиною своїх локонів. На спадний Місяць вони ростуть повільніше.

Місячний календар для стрижки на 19 січня

Якщо хочеш відрізнятись від інших, чудовою ідеєю стане фарбування волосся в абсолютно новий для тебе колір. Не бійся додати яскравих тонів у своє життя!

Місячний календар для стрижки на 26-27 січня

Похід у перукарню подарує тобі ще більше впевненості в собі, а харизма точно привертатиме увагу всіх довкола. Сьогодні прекрасний день, щоб розпочати позитивні зміни в житті.

Несприятливі дні для стрижки в січні 2023

Місячний календар для стрижки на 2 січня

Якщо сьогодні хоч трохи сумніваєшся в доцільності стрижки, то краще ще раз усе гарненько обдумати та відкласти візит до перукаря на інший день.

Місячний календар для стрижки на 6-8 січня

Від стрижки точно варто відмовитись. А ось фарбування натуральними барвниками дозволить покращити своє самопочуття.

Місячний календар для стрижки на 11 січня

Найкраще сьогодні не експериментувати зі своїм волоссям, а подбати про його здоров’я за допомогою масажу голови, теплої ванни та поживної маски з природних компонентів.

Місячний календар для стрижки на 17-18 січня

У ці дні не турбуйся занадто про свій зовнішній вигляд. Навіть найпростіша зачіска пасуватиме тобі, а тому немає потреби бігти в салон.

Особливо остерігайся вирівнювання та накручування волосся. Адже його можна випадково пошкодити.

Місячний календар для стрижки на 28 січня

Цього дня буде добре зробити базовий догляд за волоссям у домашніх умовах. А стригтись чи фарбуватись не варто. Обережно підходь до вибору шампуню, кондиціонеру та маски.

До речі, якщо дуже хочеться змінити імідж, але немає часу чи можливості піти до перукаря, то можна спробувати поекспериментувати вдома. Читай, як самостійно зробити фарбування волосся в домашніх умовах.

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