Лунный календарь стрижек на май 2025: удачные дни для красоты и обновления

Фото Pexels Если ты хочешь, чтобы твоя новая прическа была удачной и волосы оставались здоровыми, то планируй стрижку и окрашивание согласно лунному календарю. Известно, что фазы Луны могут влиять на рост и состояние волос. Вот лучшие дни для процедур в мае 2025 года. Как фазы Луны влияют на рост и качество волос Научных доказательств влияния фазы Луны на рост волос нет. Однако многие верят, что стрижка на растущую Луну — лучшая, потому что тогда волосы быстро отрастают и становятся послушными и красивыми. И хотя на самом деле рост волос зависит от состояния волосяной луковицы, все же календари удачных дат для стрижки пользуются спросом как среди женщин, так и мужчин. Фазы Луны в мае 2025 Растущая Луна — 1-11, 28-31 мая Полнолуние — 12 мая Убывающая Луна — 13-26 мая Новолуние — 27 мая Лучшие дни для стрижки волос в мае: Если ты планируешь изменить свою прическу, обрати внимание на эти благоприятные дни: 1, 7-9, 12, 14, 16, 18-21, 26, 29 мая — это идеальные даты для стрижки волос, когда результат будет наилучшим. Твоя шевелюра станет более послушной, здоровой, а кончики перестанут сечься. Фото: Pexels Неудачные дни для стрижки волос в мае: Вот дни, когда стоит избегать стрижки, чтобы не получить неприятный результат: 3, 4, 6, 11, 22-25, 30-31 мая — в эти дни стрижка может привести к тому, что волосы станут жесткими и непослушными. Читать по теме Лунный календарь удачных дней на май 2025: когда идеальное время для новых начинаний Рассказываем об удачных и неблагоприятных днях мая 2025 и как, учитывая их, планировать дела. Лучшие дни для окрашивания волос в мае 2025 года: Если ты хочешь изменить цвет волос, эти дни будут идеальными для окрашивания: 2, 8-10, 12-16, 20, 26-27 мая — окрашивание в эти дни даст насыщенный и равномерный цвет, а результат будет привлекательным и долговечным. Это хорошее время для осветления, мелирование и маскировки седины. Фото: Pexels Неудачные дни для окрашивания волос в мае 2025 года: Не рекомендуется окрашивать волосы в следующие дни: 4, 6, 17, 21-24, 30-31 мая — окрашивание в эти дни может не дать желаемого эффекта, а также могут возникнуть проблемы с равномерностью цвета. Лучшие дни для завивки и укладки в мае 2025: Завивка и укладки будут удачными в эти дни: 13-20, 26-27 мая — волосы будут мягкими и податливыми, и ты сможешь легко создать любой стиль или химическую завивку. Фото: Pexels Советы по уходу за волосами: Не забывай, что лунный календарь является лишь рекомендацией, но все процедуры с волосами, независимо от лунных фаз, должны сопровождаться надлежащим уходом. Используй маски, масла и питательные средства для поддержания здоровья твоих волос. Следуя лунным фазам, ты можешь достичь наилучших результатов в уходе за волосами и изменить свой имидж без лишних усилий! Мы также рассказывали о модных женских стрижках для женщин после 40 лет. Пользуйся и создавай неповторимые образы.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Волосы, Лунный календарь Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter