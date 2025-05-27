Місячний календар стрижок на травень 2025: вдалі дні для краси та оновлення

Якщо ти хочеш, щоб твоя нова зачіска була вдалою і волосся залишалося здоровим, то плануй стрижку та фарбування згідно з місячним календарем.

Відомо, що фази Місяця можуть впливати на ріст і стан волосся.

Ось найкращі дні для процедур у травні 2025 року.

Як фази Місяця впливають на ріст і якість волосся

Наукових доказів впливу фази Місяця на ріст волосся немає. Однак багато людей вірить, що стрижка на місяць що росте — найкраща, бо потім волосся швидко відростає й стає слухняним та красивим.

І хоч насправді ріст волосся залежить від якості волосяної цибулини, та все ж календарі вдалих дат для стрижки мають попит як серед жінок, так і чоловіків.

Фази Місяця у травні 2025

Висхідний Місяць — 1-11, 28-31 травня

Повня — 12 травня

Спадний Місяць — 13-26 травня

Молодик — 27 травня

Найкращі дні для стрижки волосся в травні:

Якщо ти плануєш змінити свою зачіску, зверни увагу на ці сприятливі дні:

1, 7-9, 12, 14, 16, 18-21, 26, 29 травня — це ідеальні дати для стрижки волосся, коли результат буде найкращим. Твоя шевелюра стане більш слухняною, здоровішою, а кінчики перестануть сіктися.

Невдалі дні для стрижки волосся в травні:

Ось дні, коли варто уникати стрижки, щоб не отримати неприємний результат:

3, 4, 6, 11, 22-25, 30-31 травня — в ці дні стрижка може привести до того, що волосся стане жорстким і неслухняним.

Найкращі дні для фарбування волосся у травні 2025 року: Якщо ти хочеш змінити колір волосся, ці дні будуть ідеальними для фарбування: 2, 8-10, 12-16, 20, 26-27 травня — фарбування в ці дні дасть насичений та рівномірний колір, а результат буде привабливим та довговічним. Це гарний час для освітлення, мелірування та маскування сивини. Невдалі дні для фарбування волосся в травні 2025 року: Не рекомендується фарбувати волосся в наступні дні: 4, 6, 17, 21-24, 30-31 травня — фарбування в ці дні може не дати бажаного ефекту, а також можуть виникнути проблеми з рівномірністю кольору. Кращі дні для завивки та укладки в травні 2025: Завивка та укладки будуть вдалі в ці дні: 13-20, 26-27 травня — волосся буде м’яким і податливим, і ви зможете легко створити будь-який стиль або хімічну завивку. Поради по догляду за волоссям: Не забувай, що місячний календар є лише рекомендацією, але всі процедури з волоссям, незалежно від місячних фаз, повинні супроводжуватися належним доглядом. Використовуй маски, олії та живильні засоби для підтримки здоров’я вашого волосся. Слідкуючи за місячними фазами, ти можеш досягти найкращих результатів у догляді за волоссям та змінити свій імідж без зайвих зусиль! Ми також розповідали про модні жіночі стрижки для жінок після 40 років. Користуйся та створюй неповторні образи.

