Місячний календар стрижок на травень 2025: вдалі дні для краси та оновлення

Якщо ти хочеш, щоб твоя нова зачіска була вдалою і волосся залишалося здоровим, то плануй стрижку та фарбування згідно з місячним календарем.
Відомо, що фази Місяця можуть впливати на ріст і стан волосся.
Ось найкращі дні для процедур у травні 2025 року.
Як фази Місяця впливають на ріст і якість волосся
Наукових доказів впливу фази Місяця на ріст волосся немає. Однак багато людей вірить, що стрижка на місяць що росте — найкраща, бо потім волосся швидко відростає й стає слухняним та красивим.
І хоч насправді ріст волосся залежить від якості волосяної цибулини, та все ж календарі вдалих дат для стрижки мають попит як серед жінок, так і чоловіків.
Фази Місяця у травні 2025
-
Висхідний Місяць — 1-11, 28-31 травня
-
Повня — 12 травня
-
Спадний Місяць — 13-26 травня
-
Молодик — 27 травня
Найкращі дні для стрижки волосся в травні:
Якщо ти плануєш змінити свою зачіску, зверни увагу на ці сприятливі дні:
-
1, 7-9, 12, 14, 16, 18-21, 26, 29 травня — це ідеальні дати для стрижки волосся, коли результат буде найкращим. Твоя шевелюра стане більш слухняною, здоровішою, а кінчики перестануть сіктися.
Невдалі дні для стрижки волосся в травні:
Ось дні, коли варто уникати стрижки, щоб не отримати неприємний результат:
- 3, 4, 6, 11, 22-25, 30-31 травня — в ці дні стрижка може привести до того, що волосся стане жорстким і неслухняним.
