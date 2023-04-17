Когда лучшее время для новых начинаний? Лунный календарь удачных дат на май 2023 года

Лунный календарь удачных дат нужно учитывать при планировании важных событий: путешествий, празднований, дедлайнов, даже работ в саду.

Мы планируем каждый день, обычно это быстротечные обыденные вещи. Но также обдумываем поездки к родным, долгосрочные проекты на работе, учебу и сдачу экзаменов, начало нового хобби, смену имиджа и т.д. При планировании этих событий следует обращать внимание на фазы Луны. Ведь спутник Земли оказывает влияние на все живые организмы. От этого часто зависит наше настроение и самочувствие.

Мы расскажем о лунном календаре на май 2023 и удачных датах для планирования определенных событий.

Сейчас также смотрят

Фазы Луны в мае 2023

Растущая Луна: 1-4.

Полная Луна: 5.

Убывающая Луна: 6-18.

Новая Луна: 19.

Растущая Луна: 20-31.

Удачные даты в мае 2023

Удачные даты: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30.

Неудачные даты: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 28, 31.

Лунный календарь на 1 мая

В этот день можно смело воплощать планы своих тренировок и физических нагрузок, а также можно планировать переезд или изменять вид деятельности.

4 мая

В этот день можно набираться смелости предлагать свои предложения другим: на работе, дома или друзьям. Главное — правильно их обдумать и подать, они найдут положительный отзыв и будут приняты.

6 мая

В этот день лучше направить свои силы и вдохновение на творчество.

7 мая

Этот день нужно посвятить родному или близкому человеку, поработать над отношениями.

Лунный календарь на 11 мая

Хороший день для коллективной работы или совместной поездки с друзьями на отдых. Также можно отдать предпочтение водным процедурам.

Лунный календарь на 12 мая

Лучшее время, чтобы завершить все начатые дела и закрыть дедлайны.

Лунный календарь на 18 мая

Если задумывался(-ась) над большими покупками, можешь смело делать их в этот день. Также следует прислушиваться к советам окружающих.

Лунный календарь на 20 мая

Хороший день, чтобы начать новое дело.

22 мая

В этот день можно проводить торговые операции и поддерживать активные контакты с другими людьми.

24 мая

Этот день благоприятен для продвижения научной и общественной деятельности.

25 мая

Следует уделить свое время деловой активности. Продвигай свои идеи, есть большая вероятность, что они получат поддержку.

Лунный календарь на 29 мая

Благоприятный период для развития своего творчества.

Лунный календарь на 30 мая

В этот день следует воплощать забытые планы, ведь они приведут к желаемым результатам.

А чтобы плохое самочувствие не испортило все планы, предлагаем тебе ознакомиться с лунным календарем магнитных бурь на апрель, ведь впереди еще половина месяца.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!