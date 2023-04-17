Когда лучшее время для новых начинаний? Лунный календарь удачных дат на май 2023 года

Лунный календарь удачных дат нужно учитывать при планировании важных событий: путешествий, празднований, дедлайнов, даже работ в саду.
Мы планируем каждый день, обычно это быстротечные обыденные вещи. Но также обдумываем поездки к родным, долгосрочные проекты на работе, учебу и сдачу экзаменов, начало нового хобби, смену имиджа и т.д. При планировании этих событий следует обращать внимание на фазы Луны. Ведь спутник Земли оказывает влияние на все живые организмы. От этого часто зависит наше настроение и самочувствие.
Мы расскажем о лунном календаре на май 2023 и удачных датах для планирования определенных событий.
Удачные даты: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30.
Неудачные даты: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 28, 31.
В этот день можно смело воплощать планы своих тренировок и физических нагрузок, а также можно планировать переезд или изменять вид деятельности.
В этот день можно набираться смелости предлагать свои предложения другим: на работе, дома или друзьям. Главное — правильно их обдумать и подать, они найдут положительный отзыв и будут приняты.
В этот день лучше направить свои силы и вдохновение на творчество.
Этот день нужно посвятить родному или близкому человеку, поработать над отношениями.
Хороший день для коллективной работы или совместной поездки с друзьями на отдых. Также можно отдать предпочтение водным процедурам.
Лучшее время, чтобы завершить все начатые дела и закрыть дедлайны.
Если задумывался(-ась) над большими покупками, можешь смело делать их в этот день. Также следует прислушиваться к советам окружающих.
Хороший день, чтобы начать новое дело.
В этот день можно проводить торговые операции и поддерживать активные контакты с другими людьми.
Этот день благоприятен для продвижения научной и общественной деятельности.
Следует уделить свое время деловой активности. Продвигай свои идеи, есть большая вероятность, что они получат поддержку.
Благоприятный период для развития своего творчества.
В этот день следует воплощать забытые планы, ведь они приведут к желаемым результатам.
А чтобы плохое самочувствие не испортило все планы, предлагаем тебе ознакомиться с лунным календарем магнитных бурь на апрель, ведь впереди еще половина месяца.
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