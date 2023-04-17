Коли найкращий час для нових починань? Місячний календар вдалих дат на травень 2023

Місячний календар вдалих дат потрібно враховувати під час планування важливих подій: подорожей, святкувань, дедлайнів, навіть робіт у саду.

Ми плануємо щодня, зазвичай це швидкоплинні буденні речі. Але також обдумуємо поїздки до рідних, довгострокові проекти на роботі, навчання та складання іспитів, початок нового хобі, зміну іміджу тощо. Під час планування цих подій можна звертати увагу на фази Місяця. Адже супутник Землі впливає на всі живі організми. Від цього часто залежить наш настрій та самопочуття.

Ми розповімо про місячний календар на травень 2023 та вдалі дати для планування певних подій.

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Фази Місяця у травні 2023

Місяць, що зростає: 1-4.

Повний Місяць: 5.

Місяць, що спадає: 6-18.

Новий Місяць: 19.

Місяць, що зростає: 20-31.

Вдалі дати у травні 2023

Вдалі дати: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30.

Невдалі дати: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 28, 31.

Місячний календар на 1 травня

У цей день можна сміливо втілювати плани щодо своїх тренувань та фізичних навантажень, а також можна планувати переїзд чи змінювати вид діяльності.

Місячний календар на 4 травня

Цього дня можна набиратися сміливості пропонувати свої пропозиції іншим: на роботі, вдома чи друзям. Головне — правильно їх обміркувати та подати, тоді вони знайдуть позитивний відгук та будуть прийняті.

6 травня

У цей день краще спрямувати свої сили та натхнення на творчість.

Місячний календар на 7 травня

Цей день треба присвяти рідним або близькій людині, попрацювати над стосунками.

11 травня

Хороший день для колективної роботи чи спільної поїздки з друзями на відпочинок. Також можна віддати перевагу водним процедурам.

Місячний календар на 12 травня

Найкращий час, щоб завершити усі початі справи та закрити дедлайни.

18 травня

Якщо замислювався(-лася) над великими покупками, можеш сміливо робити їх у цей день. Також варто прислухатися до порад оточення.

Місячний календар на 20 травня

Хороший день, щоб розпочати нову справу.

22 травня

У цей день можна проводити торгові операції та підтримувати активні контакти з іншими людьми.

Місячний календар на 24 травня

Цей день сприятливий для просування наукової та громадської діяльності.

25 травня

Слід приділити свій час діловій активності. Просувай свої ідеї, є велика ймовірність, що вони отримають підтримку.

29 травня

Сприятливий період, що розвивати свою творчість.

30 травня

У цей день варто втілювати забуті плани, адже вони призведуть до бажаних результатів.

А щоб погане самопочуття не зіпсувало тобі усі плани, пропонуємо тобі ознайомитися з місячним календарем магнітних бур на квітень, адже попереду ще половина місяця.

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