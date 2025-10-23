Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2025 года — твои периоды силы и гармонии

Лунный календарь удачных дней — это словно компас, который помогает плыть по течению природных ритмов, а не бороться с ними. Его смысл не в магии, а во внимательности — к себе, своему состоянию, циклам природы.

Ведь Луна влияет на приливы и отливы океанов, рост растений, биоритмы людей. Когда Луна растёт — всё живое словно набирает силу, когда убывает — очищается, готовится к новому кругу.

Именно на этом и основан календарь удачных дней.

Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2025 года: фазы Луны

Чтобы грамотно спланировать дела, стоит знать лунные циклы, которые воздействуют на нашу энергетику:

Полнолуние: 5 ноября 2025 года.

Последняя четверть: 12 ноября 2025 года в знаке Льва.

Новолуние: 20 ноября 2025 года в знаке Скорпиона.

Первая четверть: 28 ноября 2025 года в знаке Рыб.

Растущая фаза: ориентировочно с 1 по 4 и с 21 по 30 ноября.

Убывающая фаза: примерно с 6 по 19 ноября.

Имей в виду, что эмоциональное состояние может колебаться во время Полнолуния и Новолуния — будь внимателен ко сну, питанию и отдыху.

Если ты занимаешься интенсивным спортом — в дни сильной активности Луны, во время Полнолуния, не перенапрягайся, дай телу восстановиться.

Для путешествий выбирай дни, когда энергия идёт вверх, Луна растёт — самочувствие улучшается, внутреннего сопротивления меньше.

Для новых отношений: хотя символически хорошо начинать их на Новолуние или в растущую фазу, не спеши — знакомство стоит проверить на прочность в других фазах.

Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2025 — планируем дела

Читайте советы о том, какие дни месяца могут быть более благоприятными для разных видов деятельности: спорта, работы, путешествий и новых отношений.

Это общие рекомендации, основанные на лунных фазах и астрологических ориентирах, а не на строгом научном подходе.

1-4 ноября: растущая фаза — хорошие дни для спорта, новых идей, активности.

5-6 ноября: Полнолуние — пик энергии; время завершать проекты, устраивать яркие события, активный отдых.

7-12 ноября: начинается убывающая фаза — время для анализа, завершения дел, менее интенсивных тренировок.

13-19 ноября: Луна продолжает убывать — период для внутренней работы, пересмотра планов, лёгких поездок или отдыха.

20 ноября (Новолуние): символический день для нового старта — можно планировать новые отношения, крупные начинания, но избегай риска.

21-27 ноября: растущая фаза возобновляется — очень хороший период для спорта, работы, путешествий и знакомств.

28-30 ноября: приближается первая четверть — время, когда Луна растёт, но ещё не на пике; подходит для продолжения начатых проектов и планирования будущего.

