Місячний календар вдалих днів на листопад 2025 — твої періоди сили та гармонії

Місячний календар вдалих днів — це немов компас, який допомагає пливти за течією природних ритмів, а не боротися з ними. Його сенс не в магії, а в уважності — до себе, свого стану, циклів природи.
Адже Місяць впливає на припливи й відпливи океанів, ріст рослин, біоритми людей. Коли Місяць росте, усе живе ніби набирає сили, коли спадає — очищається, готується до нового кола.
Саме на цьому і базується календар вдалих днів.
Календар вдалих днів на листопад 2025: фази Місяця
Щоб спланувати справи, варто знати Місячні цикли, які впливають на нашу енергетику:
- Повня: 5 листопада 2025.
- Остання чверть: 12 листопада 2025 у знаку Лева.
- Новий Місяць: 20 листопада 2025 у знаку Скорпіона.
- Перша чверть: 28 листопада 2025 у знаку Риб.
- Зростаюча фаза: орієнтовно з 1 по 4 та з 21 по 30 число.
- Спадна фаза: орієнтовно з 6 по 19 число.
Візьми до уваги, що емоційний стан може коливатись під час фази Повні та Нового місяця — будь уважним до сну, харчування, відпочинку.
Якщо займаєшся інтенсивним спортом — в дні дуже високої активності Місяця, в Повню, не перевантажуйся, давай тілу відновитись.
Для подорожей обирай дні, коли енергія йде вгору, Місяць росте — самопочуття покращується, менше внутрішнього супротиву.
Для нових відносин: хоч символічно добре стартувати на Новий Місяць або у зростаючу фазу, але не поспішай — знайомство варто перевірити на міцність в інших фазах.
Календар вдалих днів на листопад 2025 — плануємо справи
Читай поради, які дні місяця можуть бути більш вдалими для різного виду діяльності: спорту, роботи, подорожей, нових відносин.
Це загальні рекомендації, засновані на Місячних фазах і астрологічних орієнтирах, а не на строгому науковому підході.
- 1-4 листопада: Зростаюча фаза — гарні дні для спорту, нових ідей, активності.
- 5-6 число: Повня — енергія пікова; для завершення проектів, для яскравих подій, активного відпочинку.
- 7-12 число: Спадна фаза починається — час для огляду, завершення справ, менш агресивних спортивних навантажень.
- 13-19 число: Місяць продовжує спадати — час для внутрішньої роботи, перегляду планів, легших подорожей чи відпочинку.
- 20 листопада (Новий Місяць): Символічний день для нового старту — можна планувати нові відносини, великі стрибки, але не ризикувати.
- 21-27 число: Зростаюча фаза відновлюється — дуже хороший період для спорту, роботи, подорожей, знайомств.
- 28-30 число: Перша чверть наближається — час, коли Місяць росте, але ще не пік — підходить для продовження проектів, які розпочались раніше, планування на майбутнє.
