Місячний календар вдалих днів на листопад 2025 — твої періоди сили та гармонії

Місячний календар вдалих днів — це немов компас, який допомагає пливти за течією природних ритмів, а не боротися з ними. Його сенс не в магії, а в уважності — до себе, свого стану, циклів природи.

Адже Місяць впливає на припливи й відпливи океанів, ріст рослин, біоритми людей. Коли Місяць росте, усе живе ніби набирає сили, коли спадає — очищається, готується до нового кола.

Саме на цьому і базується календар вдалих днів.

Календар вдалих днів на листопад 2025: фази Місяця

Щоб спланувати справи, варто знати Місячні цикли, які впливають на нашу енергетику:

Повня : 5 листопада 2025.

: 5 листопада 2025. Остання чверть : 12 листопада 2025 у знаку Лева.

: 12 листопада 2025 у знаку Лева. Новий Місяць : 20 листопада 2025 у знаку Скорпіона.

: 20 листопада 2025 у знаку Скорпіона. Перша чверть : 28 листопада 2025 у знаку Риб.

: 28 листопада 2025 у знаку Риб. Зростаюча фаза: орієнтовно з 1 по 4 та з 21 по 30 число.

орієнтовно з 1 по 4 та з 21 по 30 число. Спадна фаза: орієнтовно з 6 по 19 число.

Візьми до уваги, що емоційний стан може коливатись під час фази Повні та Нового місяця — будь уважним до сну, харчування, відпочинку.

Якщо займаєшся інтенсивним спортом — в дні дуже високої активності Місяця, в Повню, не перевантажуйся, давай тілу відновитись.

Для подорожей обирай дні, коли енергія йде вгору, Місяць росте — самопочуття покращується, менше внутрішнього супротиву.

Для нових відносин: хоч символічно добре стартувати на Новий Місяць або у зростаючу фазу, але не поспішай — знайомство варто перевірити на міцність в інших фазах.

Календар вдалих днів на листопад 2025 — плануємо справи

Читай поради, які дні місяця можуть бути більш вдалими для різного виду діяльності: спорту, роботи, подорожей, нових відносин.

Це загальні рекомендації, засновані на Місячних фазах і астрологічних орієнтирах, а не на строгому науковому підході.

1-4 листопада: Зростаюча фаза — гарні дні для спорту, нових ідей, активності.

5-6 число: Повня — енергія пікова; для завершення проектів, для яскравих подій, активного відпочинку.

7-12 число: Спадна фаза починається — час для огляду, завершення справ, менш агресивних спортивних навантажень.

13-19 число: Місяць продовжує спадати — час для внутрішньої роботи, перегляду планів, легших подорожей чи відпочинку.

20 листопада (Новий Місяць): Символічний день для нового старту — можна планувати нові відносини, великі стрибки, але не ризикувати.

21-27 число: Зростаюча фаза відновлюється — дуже хороший період для спорту, роботи, подорожей, знайомств.

28-30 число: Перша чверть наближається — час, коли Місяць росте, але ще не пік — підходить для продовження проектів, які розпочались раніше, планування на майбутнє.

