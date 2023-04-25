Дешево, но сердито: плюсы и минусы майского курорта в Турции

Курорт в Турции — один из самых популярных среди украинцев. Привлекают туристов невероятные виды и относительно умеренные цены. Однако у курорта есть ряд минусов, самый большой — россияне.

Уже в мае Турция открывает пляжный туристический сезон, сколько стоит отдых, как туда добраться и придется ли доплачивать за море без россиян, рассказал директор турагентства Александр Доктор.

Лучшие курорты: где будет жарко в мае

Майская погода в Турции очень хорошая — уже не холодно, еще не жарко. Море уже прогрелось до 21 °C, а воздух до 26 – 27 °C, — говорит Александр.

Погода подойдет тем, кто не переносит большую жару. Но если такая температура воды в море будет для кого-то прохладной, есть возможность покупаться в бассейнах с подогревом на территории отелей.

Какие курорты выбрать

Прохладнее будет в городах на берегу Черного моря. Теплее — на средиземноморском побережье. Для отдыха в более теплой части страны доступны самые популярные курорты: Анталия, Кемер, Алания и Сиде.

На берегу Эгейского моря расположены Мармарис и Фетхие. Эти курорты больше всего подходят для отдыха во второй половине мая, потому что тогда здесь становится теплее.

А еще многим понравятся развлечения от отелей. В мае все пятизвездочные отели начинают сезон концертов. Так что можно зарядиться позитивом и перезагрузиться.

Цена майского отдыха в Турции

Обычно место курорта выбирают, учитывая качество и цену отеля, и везде можно найти хороший вариант.

Однако, если хочется отдохнуть бюджетно, можно выбрать регион, где в температуре воды или воздуха на градус меньше. Тогда можно ощутить значительную разницу в цене.

Отдых в Турции в мае и так достаточно бюджетный. Цены в это время очень лояльные: почти в полтора раза дешевле, чем в июне, и вдвое, чем в июле-августе, — говорит директор турагентства.

— К примеру, за ориентир берем вылет из Жешува, 27 апреля. Самый дешевый вариант недельного отдыха на такую дату начинается от €280 на человека. Это умеренная цена, а та космическая стоимость, которая была в прошлом году, — добавляет Александр Доктор.

Как добраться из Украины в Турцию: маршруты

Добраться до Турции из Украины можно, воспользовавшись авиаперелетами из соседних стран, железной дорогой, автобусом или с помощью специальных туров.

Вот несколько самых распространенных вариантов маршрута в Турцию:

Авиабилеты. Самые дешевые авиабилеты можно взять из польского Жешува. На втором месте — вылеты из румынских городов, куда едут трансферы из Киева. Далее в рейтинге стоимости стоят европейские города, в том числе вылеты из Будапешта.

Туда можно добраться самостоятельно, или же воспользоваться услугами турагентств, организующих трансферы.

Во всяком случае, за то, чтобы добраться до аэропорта, придется дополнительно заплатить. Так что учти эти дополнительные расходы при планировании бюджета на отдых.

Автобусные туры в Турцию из Киева. Обычно их организуют в недорогие четырехзвездочные отели, но в результате такой отдых обойдется дороже. По меньшей мере, в $550 в неделю за двоих.

Если выбрать маршрут с авиаперелетом, то за эти деньги можно отдохнуть в пятизвездочном отеле.

Прямые автобусы. Билет из Киева в одну сторону обойдется почти в четыре тыс. грн. Время в пути может растянуться и на полтора дня.

Добраться до отдыха можно и с пересадками. В этом поможет два вида транспорта — поезд и автобус.

Но учти, что маршрут придется составлять самостоятельно, путешествие займет еще больше времени, а стоимость не будет дешевле, чем авиаперелет, внесенный в стоимость тура.

Дешево, но сердито: риск оказаться на одном пляже с россиянами

Минус отдыха в Турции в мае — большое количество россиян на курортах. Естественно, есть гостиницы, которые их у себя просто не поселяют, но их не так много. Мы собрали список таких гостиниц в материале.

Отели сети TUI, Barut и ТТ не поселяют у себя россиян. Из-за этой опции проживания в этих отелях получится не дороже других — это позиция сети, — объяснил Александр Доктор.

Если же ты настоящий (-я) патриот (-ка), и ждешь только курорта в украинском Крыму, можно отдохнуть в Европе. Читай какая цена на отдых в Европе весной 2023 года.

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