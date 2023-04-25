Путешествия и вдохновение

Дешево, но сердито: плюсы и минусы майского курорта в Турции

Вероника Кононенко, редактор сайта 25 апреля 2023, 20:00
курорт в туреччині 2023
Фото: Pexels

Больше новостей
Кирило Буданов
Загадка для других, а для себя — прочитанная книга. Какая история и душа скрывается за именем Кирилла Буданова
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Уксус, сода, нашатырный спирт, а главное — правильное хранение. Как убрать неприятный запах из холодильника
Кабачки
Когда сажать кабачки в открытый грунт 2023 и что для этого нужно
Олександр Караян
Вместо него теперь будет воевать любимое авто! Как дочери погибшего воина помогли ВСУ
Смотреть больше

Материалы по теме

ТОП-7 місць для відпочинку весною в Україні
Украинская Голландия, дендропарк в греческом стиле и город сакур — где отдохнуть весной в Украине
Потяг Відень — Чоп: Укрзалізниця запустила новий рейс
Даже в Австрию и Венгрию! Укрзалізниця запускает новый международный рейс без пересадки
відпочинок на роботі
Обеденного перерыва недостаточно? Сколько нужно отдыхать во время рабочего дня
спіймати кайдаша маршрут
Увидеть своими глазами, где поймали Кайдаша: путешествие маршрутами известного сериала

Видео
Вибори

Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:03:12
Запорожская область
Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации
0:00:57
Украинская школа
Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
0:11:00
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн
карта бойових дій
Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новый дизайн, просторный салон, климат-контроль и зарядки для гаджетов: где в Киеве появились новые трамваи
0:02:47
навчання військових у Львові
Найти себя в мирной жизни: во Львове бесплатно учат раненых бойцов
0:05:05
Тірас в Одесі
Думал, прыгать или нет! Страшные воспоминания после трагедии во многоэтажке Одессы и что со зданием сейчас
Больше видео
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Читать дальше
Уксус, сода, нашатырный спирт, а главное — правильное хранение. Как убрать неприятный запах из холодильника
Кабачки
Читать дальше
Когда сажать кабачки в открытый грунт 2023 и что для этого нужно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь