Дешево, но сердито: плюсы и минусы майского курорта в Турции

Курорты в Турции — одни из самых популярных среди украинцев. Привлекают туристов невероятные виды и относительно умеренные цены. Однако у курорта есть ряд минусов, самый большой — россияне.
Уже в мае Турция открывает пляжный туристический сезон. Сколько стоит отдых и как туда добраться, рассказали в Tripmydream.
Майская погода в Турции очень хорошая — уже не холодно, еще не жарко. Море уже прогрелось до 21°C, а воздух до 26-27°C.
Погода подойдет тем, кто не переносит большую жару. Но если такая температура воды в море будет для кого-то прохладной, есть возможность покупаться в бассейнах с подогревом на территории отелей.
Прохладнее будет в городах на берегу Черного моря. Теплее — на средиземноморском побережье. Для отдыха в более теплой части страны доступны самые популярные курорты: Анталия, Кемер, Алания и Сиде.
На берегу Эгейского моря расположены Мармарис и Фетхие. Эти курорты больше всего подходят для отдыха во второй половине мая, потому что тогда здесь становится теплее.
А еще многим понравятся развлечения от отелей. В мае все пятизвездочные отели начинают сезон концертов. Так что можно зарядиться позитивом и перезагрузиться.
Обычно место курорта выбирают, учитывая качество и цену отеля, и везде можно найти хороший вариант.
Однако, если хочется отдохнуть бюджетно, можно выбрать регион, где температура воды или воздуха на градус меньше. Тогда можно ощутить значительную разницу в цене.
— Отдых в Турции в мае и так достаточно бюджетный. Цены в это время очень лояльные: почти в полтора раза дешевле, чем в июне, и вдвое, чем в июле-августе, — говорит директор турагентства Александр Доктор для Факти.ICTV.
С 1 по 15 мая цены примерно на 15-20% ниже, чем во второй половине месяца.
Добраться до Турции из Украины можно, воспользовавшись авиаперелетами из соседних стран, железной дорогой, автобусом или с помощью специальных туров.
Вот несколько самых распространенных вариантов маршрута в Турцию:
Туда можно добраться самостоятельно, или же воспользоваться услугами турагентств, организующих трансферы.
Во всяком случае, за то, чтобы добраться до аэропорта, придется дополнительно заплатить. Так что учти эти дополнительные расходы при планировании бюджета на отдых.
Если выбрать маршрут с авиаперелетом, то за эти деньги можно отдохнуть в пятизвездочном отеле.
Если выбрать маршрут с авиаперелетом, то за эти деньги можно отдохнуть в пятизвездочном отеле.
Добраться до отдыха можно и с пересадками. В этом поможет два вида транспорта — поезд и автобус.
Но учти, что маршрут придется составлять самостоятельно, путешествие займет еще больше времени, а стоимость не будет дешевле, чем авиаперелет, внесенный в стоимость тура.
Минус отдыха в Турции в мае — большое количество россиян на курортах. Естественно, есть гостиницы, которые их у себя просто не поселяют, но их не так много. Мы собрали список таких гостиниц в материале.
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