Дешево, але сердито: переваги та недоліки травневого курорту в Туреччині

Курорти в Туреччині — одні з найбільш популярних серед українців. Приваблюють туристів неймовірні краєвиди та відносно помірні ціни, однак у цього відпочинку є й чимало мінусів, найжирніший — росіяни.
Вже у травні Туреччина відкриває пляжний туристичний сезон, тож скільки коштує відпочинок та як туди дістатися, розповіли у Tripmydream.
Травнева погода в Туреччині дуже хороша — уже не холодно, ще не спекотно. Море вже прогрілося до 21 °C, а повітря – до 26 – 27 °C.
Погода підійде тим, хто не переносить велику спеку. Але якщо така температура води в морі для когось буде прохолодною, є можливість покупатися у басейнах із підігрівом на території готелю.
Прохолодніше буде у містах на березі Чорного моря. Тепліше — на середземноморському узбережжі Туреччини, для відпочинку в теплішій частині країни доступні найпопулярніші курорти: Анталія, Кемер, Аланія та Сіде.
На березі Егейського моря розташовані Мармарис і Фетхіє. Ці курорти найбільше підходять для відпочинку у другій половині травня, бо тут стає тепліше.
А ще багатьом сподобаються розваги від готелів. У травні усі п’ятизіркові готелі розпочинають сезон концертів. Тож можна зарядитися позитивом і перезавантажитися.
Зазвичай місце курорту обирають, зважаючи на якість і ціну готелю, та всюди можна знайти хороший варіант.
Однак якщо хочеться відпочити бюджетно, можна обрати регіон, де в температурі води чи повітря на градус менше. Тоді можна відчути значну різницю в ціні.
— Та відпочинок в Туреччині у травні і так досить бюджетний. Ціни у цей час дуже лояльні: майже у півтора раза дешевші, ніж у червні, і удвічі, ніж у липні-серпні, — каже директор турагенції Олександр Доктор для Факти.ICTV.
З 1 по 15 травня ціни приблизно на 15-20% нижчі, ніж у другій половині місяця.
Дістатися до Туреччини з України можна, скориставшись авіаперельотами із сусідніх країн, залізницею, автобусом чи за допомогою спеціальних турів.
Ось кілька найпоширеніших варіантів маршруту до Туреччини:
Туди можна дістатися самостійно, або ж скористатися послугами турагентств, які організовують трансфери.
В будь-якому разі, за те, щоб дістатися до аеропорту, доведеться додатково заплатити. Тож врахуй ці додаткові витрати під час планування бюджету на відпочинок.
Якщо обрати маршрут з авіаперельотом, то за ці гроші можна відпочити у п’ятизірковому готелі.
Якщо обрати маршрут з авіаперельотом, то за ці гроші можна відпочити у п’ятизірковому готелі.
Дістатися до відпочинку можна й з пересадками. У цьому допоможе два види транспорту — потяг та автобус.
Але врахуй, що маршрут доведеться складати самотужки, мандрівка займе ще більше часу, а вартість не буде дешевшою, ніж авіапереліт, внесений у вартість туру.
Мінус відпочинку в Туреччині у травні лише один — велика кількість росіян на курортах. Звісно, є готелі, які їх у себе просто не поселяють, але їх не так багато. Ми зібрали перелік таких готелів у матеріалі.
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