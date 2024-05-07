Подорожі та натхнення

Дешево, але сердито: переваги та недоліки травневого курорту в Туреччині

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Травня 2024, 16:15
курорт в туреччині 2023
Фото: Pexels

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