Доступний відпочинок на морі — можливо? Актуальні та цікаві європейські напрямки 2024

До нас підкрадається літо, українці починають придивлятися до цін на відпочинок і цікавляться популярними європейськими курортами не за всі гроші світу. Розповідаємо у матеріалі про доступний відпочинок у Європі 2024 та країни, які варто відвідати.

Доступний відпочинок у Європі: які найцікавіші напрямки у 2024 році

Актуальними напрямками для відпочинку та їхніми перевагами поділилося видання Express з посиланням на інтерв’ю BBC Breakfast.

Тревел-експерт Саймон Колдер перелічив напрямки, які вважає обов’язковими для відвідування. До них увійшли Болгарія, Чорногорія, Албанія та Португалія. Більше про відпочинок на цих курортах розповідаємо далі.

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Відпочинок у Болгарії 2024

У Болгарії можна відвідати міста Пловдив і Софію. У країні піщані пляжі та Чорне море. Порівняно з іншими країнами, відпочинок буде значно дешевшим. Цікавою країна буде і з історичного погляду.

Болгарія — популярний напрямок серед українців, особливо родин із дітьми. У країні є багато дитячих таборів на морі.

Ми вже багато років говоримо всім, що Болгарія — прекрасне місце для відпочинку, про те, яка чудова погода, які м’які піщані пляжі, відмінні готелі та, звісно ж, низькі ціни, — каже Саймон Колдер.

Відпочинок у Чорногорії

За дослідженням Jersey Island Holidays, Чорногорія є одним із найбільш недооцінених напрямків відпочинку. Хоча серед українців після початку повномасштабної війни популярність Чорногорії зросла. Відпочинок у Чорногорії буде помітно дорожчим за болгарський.

Чудовим місцем для відпочинку є Которська затока, яку називають перлиною Середземномор’я. Це красиве та спокійне місце.

Відпочинок в Албанії

Албанія — ще одне чудове місце для відпочинку у 2024 році. І таке ж недооцінене! Білі піщані пляжі та чисте море за помірну ціну все більше приваблюють туристів.

Експерти з туризму з Wanderlust кажуть, що це “таємне Середземномор’я”, а пляжі ще не переповнені від відпочивальників. Відвідати в Албанії можна такі місця: Тирана, Берат і Албанська Рив’єра.

Албанія — це красиво і дуже дружелюбно. Вона не така вишукана, як Корфу, але я думаю, що у 2024 році вона стане справжнім відкриттям, якщо ви хочете відпочити за нижчими цінами, — каже експерт з подорожей Колдер.

Відпочинок у Португалії 2024

Португалія — неймовірна країна для відпочинку! Вона сподобається навіть найвибагливішим мандрівникам, адже має багатовікову цікаву історію, пам’ятки архітектури, природу, яскраві міста, і звісно ж, море.

Я люблю Лісабон, одну з найкрасивіших столиць Європи, і місця на його західних околицях, зокрема Кашкайш, Ештуріл і Сінтру. Але досі я не їздив на південь, на півострів Сетубал: він набагато менш відомий, але сповнений сюрпризів.

Для ідеальної відпустки на морі експерт радить курорт Алгарве.

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