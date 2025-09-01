Здесь строится будущее страны! Молодвіж 2025 — почему тебе следует посетить событие

С каждым годом мы переоцениваем наши взгляды и ценности в соответствии с реалиями времени.

Последние три с половиной года украинская молодежь испытывает много трудностей, вызванных войной. Это не только вопрос экономики, путешествий или развлечений — россияне буквально убивают молодых и инициативных украинцев на фронте и в тылу.

Львов в этом году стал молодежной столицей Европы. А 6 сентября город соберет на традиционном Молодвіжі тысячи молодых людей со всей Украины! Больше о мероприятии — дальше в материале.

Молодвіж 2025: что известно о мероприятии

Что такое Молодвіж, спросишь ты? Это мероприятие, которое уже несколько лет объединяет украинскую молодежь на интересных площадках.

Мероприятие бесплатно для всех, кто предварительно зарегистрируется. Состоится он на территории !FESTrepublic.

Это уже восьмой по счету Молодвіж!

В течение всего дня на локации будут параллельно работать четыре ивент-площадки, на которых будут выступать известные украинские общественные, политические деятели, ветераны и волонтеры.

В частности, среди спикеров на Молодвіжі будут:

экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;

руководительница взаимодействия с органами государственной власти в Google Украина Анна Булах;

СЕО платформы для поиска работы robota.ua Валерий Решетняк;

ветеран, морской пехотинец, лидер социальных проектов Starlight Media Глеб Стрижко и другие.

Локации будут иметь разные названия, которые уже говорят сами за себя – Клуб (место откровенных разговоров), Укриття (место разговоров о культуре).

Кроме публичных дискуссий и соло выступлений, посетителей также будут ждать маркет украинских брендов и концерты любимых артистов — Саша Буль, Миша Правильный, Саша Чемеров и Палиндром.

