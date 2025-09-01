Тут будується майбутнє країни! Молодвіж 2025 — чому тобі варто відвідати подію

З кожним роком ми переоцінюємо наші погляди та цінності відповідно до реалій часу.

Останні три з половиною роки українська молодь долає багато труднощів, спричинених війною. Це не лише питання економіки, подорожей чи розваг — росіяни буквально вбивають молодих та ініціативних українців на фронті та в тилу.

Львів цього року став молодіжною столицею Європи. А 6 вересня місто збере на традиційному Молодвіжі тисячі молодих людей з усієї України! Більше про захід — далі у матеріалі.

Молодвіж 2025: що відомо про захід

Що таке Молодвіж, запитаєш ти? Це захід, який вже кілька років обʼєднує українську молодь на цікавих майданчиках.

Захід безоплатний для усіх, хто попередньо зареєструється. Відбудеться він на території !FESTrepublic.

Це вже восьмий за рахунком Молодвіж!

Протягом всього дня на локації паралельно працюватимуть чотири івент-майданчики, на яких виступатимуть відомі українські громадські, політичні діячі, ветерани та волонтери.

Зокрема, серед спікерів на Молодвіжі будуть:

екс-очільник МЗС України Дмитро Кулеба;

керівниця взаємодії з органами державної влади в Google Україна Анна Булах;

СЕО платформи для пошуку роботи robota.ua Валерій Решетняк;

ветеран, морський піхотинець, лідер соціальних проєктів Starlight Media Гліб Стрижко та інші.

Локації матимуть різні назви, які вже говорять самі за себе — Клуб (місце відвертих розмов), Укриття (осередок розмов про культуру).

Окрім публічних дискусій та соло виступів, на відвідувачів також чекатимуть маркет українських брендів та концерти улюблених артистів — Саша Буль, Міша Правильний, Саша Чемеров та Паліндром.

