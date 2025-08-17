Монастыри вместо гостиниц. Чем особенны паломничества украинцев

Когда-то паломничество требовало от верующих невероятной выносливости и самоотверженности. Путь к святым местам длился годами, преодолевая расстояния, болезни и опасности, и часто становился последним. Сегодня дорога к святыням стала комфортной и быстрой, но война в Украине придала этим путешествиям новый, глубокий смысл.

Почему украинцы, несмотря на все испытания, продолжают отправляться в паломничества и как они изменились во время больших испытаний? Ответ на этот вопрос дала редакция LB.UA.

Гуцульская проща: путь к святыням и к себе

Для многих греко-католиков, как и для генерального директора Патриаршего паломнического центра УГКЦ отца Сергея Трифяка, особым местом силы остаётся Зарваница в Тернопольской области.

Эту традиционную поездку из Коломыи давно называют гуцульской прощей. Отец Сергей вспоминает, как в юношеские годы он пешком преодолевал 120 километров под палящим солнцем, а паломники из отдаленных сел могли идти к святыне даже семь дней, часто босиком, неся с собой праздничную одежду.

Зарваница, разрушенная в советское время, была полностью восстановлена и сегодня является прекрасным Марийским духовным центром. По словам священника, именно во время войны потребность в таких местах особенно остра.

Люди отправляются в паломничество, чтобы найти спокойствие и внутренние ориентиры, побыть наедине с собой и одновременно почувствовать единство в молитве с единомышленниками.

Кроме Зарваницы, самыми популярными для греко-католиков остаются древние отпустовые места, связанные с явлениями Богородицы или чудотворными иконами: монастыри отцов василиан в Гошеве и Погоне на Ивано-Франковщине, в Крехове на Львовщине, монастырь студитов в Уневе.

Особое место занимает Страдч, который называют украинским Иерусалимом, а также Старуня, связанная с жизнью новомученика Симеона Лукача.

Греко-католики обходят храмы Московского патриархата

Хотя верующие УГКЦ охотно посещают храмы других конфессий, центры, где до сих пор господствует Московский патриархат, они категорически избегают. Отец Сергей Трифяк объясняет, что это больно, поскольку посещение таких мест ощущается как глубокая внутренняя рана.

— Нам каждую ночь прилетают ракеты, шахеды, а мы пойдем в Московскую церковь? — риторически спрашивает священник, подчёркивая невозможность такого шага.

Он подчеркивает, что это особенно печально из-за того, что греко-католики не могут посетить такие исторические святыни, как Киево-Печерская и Почаевская лавры.

Не может этот анклав, эта церковь, которая враждебна к другим церквям, враждебна государству, действовать в Украине, — акцентирует священник.

От паломничеств до эвакуационных рейсов и реабилитации

С началом полномасштабного вторжения Патриарший паломнический центр УГКЦ кардинально изменил свою деятельность. Вместо организации духовных путешествий он начал перевозить эвакуированных из горячих точек. Автобусы центра курсировали в Херсон, Запорожье, Харьков и Краматорск, доставляя людей в безопасные места в монастырях.

Позже центр переориентировался на духовно-реабилитационные поездки и ретриты для семей военных, в том числе после ранений, и бывших пленных. С ними работает команда психологов, а священники заботятся о духовном сопровождении.

По словам отца Сергея, такие встречи уже дали впечатляющие результаты.

Знаете, сколько у нас было свадеб! Почти на каждом заезде есть одна-две пары, которые решают перед Богом засвидетельствовать своё единство, — делится он.

Больше, чем туризм: паломничество как урок истории

Священник Пётр Иськив считает, что сегодня паломничество — это также способ познать родную землю. Он подчеркивает, что паломнические места часто связаны с историческими личностями, которые боролись за независимость.

В то время, когда за нашу землю льется кровь, мы должны переосмыслить нашу историю, по-новому оценить и полюбить Украину, — говорит он.

Профиль украинского паломника, по его словам, — это преимущественно верующая женщина среднего возраста. Хотя в последние годы в группах стало больше молодёжи, но пожилым людям часто трудно преодолевать длинный путь.

Львовянка Людмила Гук, которая открыла для себя украинские святыни во время пандемии, подчеркивает, что паломничество — это не туристическое путешествие с пятизвездочными отелями, а духовное странствие в обществе духовника, где можно наполнить свою внутреннюю батарейку зарядом духовности.

Она советует всем не колебаться, ведь после каждой прощи переосмысливаешь многое и чувствуешь особое действие Божьей благодати.

