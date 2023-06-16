Путешествия и вдохновение

Мавка снова будет бороться! Анонсирован выход анимационного сериала

Виктория Мельник, редактор сайта 16 июня 2023, 20:00
Мавка
Фото: Facebook

Больше новостей
Подарунки на День батька 2023: що подарувати татові
Мелочь, которая сделает приятно! Что подарить папе на День отца
Манікюр на літо 2023: цікаві ідеї на будь-яку довжину нігтів
Сочетание цветов, изящные линии и новый взгляд на дизайны: идеи маникюра на лето 2023
пошук роботи
“Как поддерживать себя в ситуации разочарования во время поиска работы?”
Капуста
Белые мошки на капусте: что делать и какими средствами обработать
Смотреть больше

Материалы по теме

Вибухи у Херсоні сьогодні 16 червня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Более 20 раненых! Что известно о взрывах в Херсоне сегодня
Проблеми ВПО в Україні та як їх розв'язати
Я — ВПЛ, и вот с чем сталкиваюсь! Истории переселенцев о реальных проблемах и как их можно решить
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
коли будуть результати нмт
Ждать осталось недолго! Когда будут результаты НМТ-2023 и где их смотреть

Видео
0:03:29
Іван Коцюруба

Смотрю на руку, а она… История бойца Нацгвардии, которого не остановили более 20 ранений
0:07:44
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Контрнаступ ЗСУ 2023: розпочався чи ні та чого очікувати
Это еще не контрнаступление в классическом понимании! Что происходит на фронте сейчас и чего ждать дальше
0:04:36
Як Покров виживає без води — наслідки підриву Каховської ГЕС
Больше недели люди выживают! Покров в Днепропетровской области без водоснабжения
Карта бойових дій в Україні
Перед глазами контрнаступления враг перекидывает вертолеты в Бердянск: карта боевых действий в Украине 16 июня в режиме онлайн
0:04:55
Мітинг на Північній Салтівці
Даже окна вставлять некуда! Жители разрушенной высотки Харькова остались без жилья
0:03:03
Загинув Володимир Мукан
Если не пойду на войну, что я скажу детям? В Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану
0:04:00
Ситуация в Николаевской области
Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Подарунки на День батька 2023: що подарувати татові
Читать дальше
Мелочь, которая сделает приятно! Что подарить папе на День отца

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь