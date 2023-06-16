Мавка снова будет бороться! Анонсирован выход анимационного сериала

Украинская история — не только в книгах. Ведь много поучительных моментов можно узнать из мультфильмов!

Сейчас украинский кинематограф стремительно развивается, а одна из самых лучших и самая дорогая отечественная анимация Мавка. Лісова пісня так полюбилась зрителям, что производители решили продлить приключения волшебного мира.

Будет ли продолжение Мавки и чего ждать — рассказываем дальше.

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Мавка. Лісова пісня: продолжение

Производители решили продлить анимационный сюжет на 12 серий. Теперь Мавка вместе с другими жителями леса будет бороться с лесным чудовищем Чугайстром.

Об этом в интервью Variety рассказала представительница Film.UA Ксения Баранова.

— Вместе с жабокицем Квусем, Шумником Гуком и другими жителями Мавка переживет неожиданные, веселые, а порой и опасные приключения в лесу. Пытаясь позаботиться о своем доме, они исследуют его и открывают множество тайн, — рассказала Баранова.

Режиссером фильма станет Олег Маламуж, а к продюсированию присоединится Animagrad и французская компания TeamTO.

Мультсериал должен быть представлен на фестивале Annecy в рамках Partners Pitch, чтобы показать таланты и презентовать актуальные проекты на стадии разработки, которые ищут международных партнеров.

Ожидается, что 12-серийная анимация повторит успех большой картины и станет популярной по всему миру.

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