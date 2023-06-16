Подорожі та натхнення

Мавка знову буде боротися! Анонсовано вихід анімаційного серіалу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Червня 2023, 20:00
Мавка
Фото: Facebook

Більше новин
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”
Мавка знову буде боротися! Анонсовано вихід анімаційного серіалу
Щоб простіше доглядати за кущами: як правильно підв’язувати помідори
Погода в Україні
Комусь дощі, а іншим — сонце! Погода в Україні на вихідні 17-18 червня
як подолати кризу в стосунках
Сваримося й не чуємо одне одного! Як подолати кризу в стосунках
Дивитись більше

Матеріали по темі

Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”
як подолати кризу в стосунках
Сваримося й не чуємо одне одного! Як подолати кризу в стосунках
Вибухи у Херсоні сьогодні 16 червня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Понад 20 поранених! Що відомо про вибухи у Херсоні сьогодні
Проблеми ВПО в Україні та як їх розв'язати
Я — ВПО, і ось з чим зіштовхуюся! Історії переселенців про реальні проблеми та як їх можна розв’язати

Відео
0:04:21
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів

Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”
0:03:29
Іван Коцюруба
Дивлюся на руку, а вона… Історія бійця Нацгвардії, якого не зупинили понад 20 поранень
0:07:44
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Як запускають шахеди по Україні? Юрій Ігнат детально розповів про причини дивних тривог
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:07:55
Контрнаступ ЗСУ 2023: розпочався чи ні та чого очікувати
Це ще не контрнаступ у класичному розумінні! Що відбувається на фронті зараз та чого очікувати далі
0:04:36
Як Покров виживає без води — наслідки підриву Каховської ГЕС
Понад тиждень люди виживають! Покров на Дніпропетровщині без водопостачання
Карта бойових дій в Україні
Перед очима контрнаступу ворог перекидає гелікоптери у Бердянськ: карта бойових дій в Україні 16 червня в режимі онлайн
0:04:55
Мітинг на Північній Салтівці
Навіть вікна вставляти нікуди! Мешканці зруйнованої висотки Харкова залишились без житла
0:03:03
Загинув Володимир Мукан
Якщо не піду на війну, що я скажу дітям? У Києві віддали шану загиблому журналісту та воїну Володимиру Мукану
0:04:00
Ситуація в Миколаївській області
Село перетворилося на острів… Як велика вода дісталася Миколаївщини та що розповідають місцеві
Більше відео
Суниця
Читати далі
Як сушити суницю на зиму, щоб зберегти її неймовірний смак: швидкі способи
Подарунки на День батька 2023: що подарувати татові
Читати далі
Дрібниця, яка зробить приємно! Що подарувати татові на День батька

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь