Мавка знову буде боротися! Анонсовано вихід анімаційного серіалу

Українська історія — не лише у книгах. Адже багато повчальних моментів можна дізнатися з мультфільмів!

Нині український кінематограф стрімко розвивається, а одна з найкращих і найдорожча вітчизняна анімація Мавка. Лісова пісня так полюбилася глядачам, що виробники вирішили продовжити пригоди чарівного світу.

Чи буде продовження Мавки та на що очікувати — розповідаємо далі.

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Мавка. Лісова пісня: продовження

Виробники вирішили продовжити анімаційний сюжет на 12 серій. Тепер Мавка, разом з іншими мешканцями лісу, буде боротися з лісовим чудовиськом Чугайстром.

Про це в інтерв’ю Variety розповіла представниця Film.UA Ксенія Баранова.

— Разом із жабокицем Квусем, Шумником Гуком та іншими мавками Мавка переживе несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про свій дім, вони досліджують його і відкривають безліч таємниць, — розповіла Баранова.

Режисером стрічки стане Олег Маламуж, а до продюсування долучиться Animagrad та французька компанія TeamTO.

Мультсеріал мають представити на фестивалі Annecy у рамках Partners Pitch, щоб показати таланти та презентувати актуальні проекти на стадії розробки, які шукають міжнародних партнерів.

Очікується, що 12-серійна анімація повторить успіх великої картини та стане популярною у всьому світі.

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