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Недвижимость в Турции: перспективы и возможности

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 23 мая 2023, 21:00
Нерухомість в Туреччині - які перспективи та можливості дає придбання нерухомості в Туреччині
Фото: Pexels

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