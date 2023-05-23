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Нерухомість у Туреччині: перспективи та можливості

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 23 Травня 2023, 21:00
Нерухомість в Туреччині - які перспективи та можливості дає придбання нерухомості в Туреччині
Фото: Pexels

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