Отдых зимой на Киевском море 2026: на каких локациях будет тепло и уютно

Киевское море остается одним из самых популярных направлений для “быстрого” и легкого отдыха за городом. Читай в материале, как провести отдых на Киевском море зимой.

Киевское море: где отдохнуть зимой

Несмотря на близость к столице, цены на отдых варьируются от бюджетных вариантов до премиум-сегмента. Мы собрали список топовых локаций, актуальные цены и особенности зимнего отдыха на побережье Киевского водохранилища.

Где отдохнуть на Киевском море: Shelest

Вблизи поселка Хотяновка расположена популярная рекреационная локация Shelest, где гости могут остановиться в аутентичных коттеджах, спроектированных в уютном стиле скандинавского хюгге.

Этот комплекс предлагает гармоничное сочетание лесных пейзажей с развитой инфраструктурой, включающей ресторан с изысканным меню блюд мировой кухни, а также бассейн, традиционную баню и горячий чан.

Кроме водных процедур, посетители могут воспользоваться широким спектром профессиональных СПА-услуг, что способствует полному физическому и эмоциональному восстановлению в окружении заповедной природы. Цена за стандартный номер составляет от примерно 4000 грн за ночь.

Киевское море отдых зимой: Morewell

Отельно-ресторанный комплекс Morewell предоставляет гостям широкий выбор вариантов для проживания, где современные удобства гармонично сочетаются с красотой окружающей природы.

В гостиничном фонде представлены двухкомнатные люксы с панорамным видом на Киевское море, улучшенные люкс-номера, а также семейные комнаты с видом на лес и комфортабельные номера с собственной террасой и джакузи.

Каждое помещение, включая эксклюзивные авторские номера, полностью укомплектовано для приятного отдыха, в частности большой двуспальной кроватью с гипоаллергенным бельем, кондиционером, жидкокристаллическим телевизором, мини-баром и феном.

Кроме стандартных гостиничных номеров, посетители могут выбрать уединение в сканди-парке, где расположены уютные домики в скандинавском стиле, рассчитанные на компании до четырех человек и оборудованные частными террасами с видом на побережье.

Комплекс предлагает удобные условия бронирования, позволяющие воспользоваться услугами раннего заезда или позднего выезда за половину суточной стоимости, при этом проживание детей в возрасте до пяти лет включительно является бесплатным.

Отдых на Киевском море зимой: ecoSpace Sea

Расположенный всего в 60 километрах от столицы в селе Толокунь Вышгородского района, глэмпинг ecoSpace Sea предлагает уникальный формат отдыха на берегу Киевского моря, где современный комфорт гармонично сочетается с первозданной красотой природы.

Основу гостиничного фонда составляют восемь уютных купольных домов, каждый из которых посвящен отдельной природной стихии, что дарит гостям ощущение полного единения с окружающей средой и открывает захватывающие виды на водоем непосредственно из окна.

Стоимость проживания в отдельном куполе стартует от 7000 гривен. Инфраструктура комплекса позволяет полностью перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты благодаря наличию спа-зоны с открытым бассейном, сауной и горячим чаном, а также обустроенным локациям для барбекю.

На территории также функционирует просторный купольный ресторан, который идеально подходит как для ежедневных трапез, так и для проведения камерных мероприятий, что делает эту локацию идеальным пространством для гармоничного релакса.

Где отдохнуть зимой на Киевском море: Eden Resort

Загородный бутик-отель Eden Resort, расположенный в селе Ясногородка Вышгородского района непосредственно на побережье Киевского моря, предлагает уютный отдых для ценителей природы и активного досуга.

Комплекс оборудован бассейном с подогревом, финской и японской саунами, а также уютным кинозалом и зоной с камином для вечернего релакса. Для любителей гастрономии на свежем воздухе предусмотрена специальная зона барбекю с мангалом, тандыром и современным грилем, а поклонники рыбалки могут воспользоваться арендой лодок для выхода на воду.

Отель предлагает четыре категории номеров и обеспечивает разнообразный досуг для детей, что делает локацию привлекательной для семейного отдыха. Стоимость проживания в стандартном номере варьируется в зависимости от дня недели, поэтому лучше ее уточнять на сайте отеля.

