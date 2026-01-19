Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Отдых зимой на Киевском море 2026: на каких локациях будет тепло и уютно

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 19 января 2026, 18:00 4 мин.
киевское море отдых зима
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь