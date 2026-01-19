Відпочинок взимку на Київському морі 2026: на яких локаціях буде тепло та затишно

Київське море залишається одним із найпопулярніших напрямків для “швидкого” та легкого відпочинку за містом. Читай в матеріалі, як провести відпочинок на Київському морі взимку.

Київське море: де відпочити зимою

Попри близькість до столиці, ціни на відпочинок варіюються від бюджетних варіантів до преміум-сегмента. Ми зібрали список топових локацій, актуальні ціни та особливості зимового відпочинку на узбережжі Київського водосховища.

Де відпочити на Київському морі: Shelest

Поблизу селища Хотянівка розташована популярна рекреаційна локація Shelest, де гості можуть зупинитися в автентичних котеджах, спроєктованих у затишному стилі скандинавського хюґе.

Цей комплекс пропонує гармонійне поєднання лісових пейзажів із розвиненою інфраструктурою, що включає ресторан із вишуканим меню страв світової кухні, а також басейн, традиційну лазню та гарячий чан.

Окрім водних процедур, відвідувачі мають змогу скористатися широким спектром професійних СПА-послуг, що сприяє повному фізичному та емоційному відновленню в оточенні заповідної природи. Ціна за стандартний номер становить від приблизно 4000 грн за ніч.

Київське море відпочинок взимку: Morewell

Готельно-ресторанний комплекс Morewell надає гостям широкий вибір варіантів для проживання, де сучасні зручності гармонійно поєднуються з красою навколишньої природи.

У готельному фонді представлені двокімнатні люкси з панорамним видом на Київське море, покращені люкс-номери, а також сімейні кімнати з краєвидом на ліс і комфортабельні номери з власною терасою та джакузі.

Кожне помешкання, включаючи ексклюзивні авторські номери, повністю укомплектоване для приємного відпочинку, зокрема великим двоспальним ліжком із гіпоалергенною білизною, кондиціонером, рідкокристалічним телевізором, міні-баром та феном.

Окрім стандартних готельних номерів, відвідувачі можуть обрати усамітнення у сканди-парку, де розташовані затишні будиночки в скандинавському стилі, розраховані на компанії до чотирьох осіб і облаштовані приватними терасами з видом на узбережжя.

Комплекс пропонує зручні умови бронювання, що дозволяють скористатися послугами раннього заїзду або пізнього виїзду за половину добової вартості, при цьому проживання дітей віком до п’яти років включно є безкоштовним.

Відпочинок на Київському морі зимою: ecoSpace Sea

Розташований лише за 60 кілометрів від столиці у селі Толокунь Вишгородського району, глемпінг ecoSpace Sea пропонує унікальний формат відпочинку на березі Київського моря, де сучасний комфорт гармонійно поєднується з первісною красою природи.

Основу готельного фонду складають вісім затишних купольних будинків, кожен з яких присвячений окремій природній стихії, що дарує гостям відчуття повної єдності з навколишнім середовищем та відкриває захопливі краєвиди на водойму безпосередньо з вікна.

Вартість проживання в окремому куполі стартує від 7000 гривень. Інфраструктура комплексу дозволяє повністю перезавантажитися та відпочити від міської метушні завдяки наявності спа-зони з відкритим басейном, сауною та гарячим чаном, а також облаштованим локаціям для барбекю.

На території також функціонує просторий купольний ресторан, який ідеально підходить як для щоденних трапез, так і для проведення камерних заходів, що робить цю локацію ідеальним простором для гармонійного релаксу.

Де відпочити зимою на Київському морі: Eden Resort

Заміський бутик-готель Eden Resort, розташований у селі Ясногородка Вишгородського району безпосередньо на узбережжі Київського моря, пропонує затишний відпочинок для поціновувачів природи та активного дозвілля.

Комплекс облаштований басейном із підігрівом, фінською та японською саунами, а також затишною кінозалою та зоною з каміном для вечірнього релаксу. Для любителів гастрономії на свіжому повітрі передбачена спеціальна зона барбекю з мангалом, тандиром та сучасним грилем, а прихильники риболовлі можуть скористатися орендою човнів для виходу на воду.

Готель пропонує чотири категорії номерів та забезпечує різноманітне дозвілля для дітей, що робить локацію привабливою для сімейного відпочинку. Вартість проживання у стандартному номері варіюється залежно від дня тижня, тому краще її уточнювати на сайті готелю.

