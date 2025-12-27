Де недорого покататися на лижах в Україні: топ курортів замість Буковелю

Зимові Карпати — це не лише VIP-готелі та черги на підйомники завдовжки в життя. Попри те, що Буковель залишається головним магнітом для туристів, його космічні ціни та багатокілометрові затори змушують українців шукати альтернативу. І, як виявилося, вона не лише існує, а й часто пропонує значно яскравіші емоції від справжніх гір.

Про те, як знайти ідеальний баланс між комфортом та ціною, розповів в розмові з РБК-Україна експерт із туризму та засновник порталу На море і в гори Олексій Войцеховський.

Чому Буковель став золотим

Експерт пояснює: ідеального дешевого Буковелю не знайти. Найвідоміший курорт країни — це чітко прорахована бізнес-стратегія. Висока ціна тут працює як регулятор: вона відсікає частину потоку, аби курорт не «тріснув» від перевантаження.

Для великого курорту норма — 80% завантаженості. 100% — це вже проблема для сервісу та техніки. Тому Буковель орієнтується на тих, для кого бюджет не є головним фактором, — зазначає Войцеховський.

Проте, якщо ваша мета — катання та природа, а не «галочка» в Instagram, зверніть увагу на перевірені локації.

Топ-9 секретних локацій України: де покататися без натовпів та шалених цін

Якщо Буковель став для вас занадто галасливим, ці дев’ять варіантів допоможуть подивитися на Карпати з іншого боку:

Яблуниця: Парадокс, але бюджетна альтернатива розташована зовсім поруч із флагманом. Траси «Коза» та «Корівка» ідеальні для новачків та сімей. Тут немає черг, а ціни на проживання та скіпаси в рази приємніші. Драгобрат: Вибір для тих, хто закоханий у справжній фрірайд. Найвищий курорт країни з неймовірними краєвидами. Сюди важко дістатися без спецтранспорту, але саме це рятує локацію від масового натовпу. Славське: Курорт, що давно став «студентським» та економ-центром. Тут завжди можна знайти вільний номер, а розгалужена мережа трас навколо (Плав’я, Волосянка) задовольнить будь-який рівень підготовки. Пилипець: Рай для тих, хто хоче поєднати лижі з естетикою Закарпаття. Поруч — водоспад Шипіт та озеро Синевир. Ізки: Еко-курорт із широкими та пологими трасами, який ідеально підходить для спокійного сімейного відпочинку. Воловець: Зручна транспортна розв’язка та бюджетне житло роблять його чудовою базою для поїздок на навколишні витяги. Красія: Унікальне місце, де можна знайти готелі з виходом прямо на трасу (ski-in/ski-out). Ви буквально виходите з номера на лижах за ціною звичайного готелю в низині. Східниця: Хоча це більше про бальнеологічний відпочинок, тут активно розвивається зимова інфраструктура для молодіжного релаксу. Трускавець: Варіант для тих, хто хоче поєднати оздоровлення з нескладним катанням на невеликих витягах поблизу.

Емоція проти черги: що обрати

Олексій Войцеховський підкреслює: головна проблема пікового сезону в Буковелі — це втрата емоцій. Двогодинне очікування заради одного спуску перетворює відпочинок на виснажливу логістику.

Якщо вам важливе саме катання та природа, менші курорти часто дають кращий результат. Ви повертаєтеся додому з відчуттям відпочинку, а не втоми від черг та витрачених грошей, — резюмує фахівець.

Порада на сезон 2026: Обираючи локацію, звертай увагу на наявність снігових гармат. Оскільки зими стають дедалі менш передбачуваними, гарантоване катання забезпечать лише ті курорти, які вміють створювати штучне покриття.

