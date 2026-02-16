Парад планет в феврале 2026: где и когда наблюдать его в Украине

28 февраля 2026 года астрономы прогнозируют большой парад планет.

В этот вечер сразу шесть планет Солнечной системы соберутся в одном секторе неба: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Когда и где искать парад планет 2026 и почему это явление уникально — читайте в материале.

Когда будет видно парад планет в Украине 2026

Лучшее время для наблюдения, говорят астрологи, — 28 февраля примерно через 30 минут после захода Солнца, когда небо уже темное, но планеты еще не скрылись за горизонтом.

Однако видимость зависит от нашего местоположения, поэтому идеальная дата в разных городах мира может быть на несколько дней раньше или позже 28 февраля.

Тем не менее в Украине именно 28 февраля после захода солнца планеты будут выглядеть наиболее сгруппированными.

Четыре из шести планет можно увидеть невооруженным глазом: Венеру, Юпитер, Сатурн и, если внимательно присмотреться, Меркурий.

Венера будет самой яркой — ее можно увидеть низко над западным горизонтом, а Меркурий — очень низко и совсем недолго, поэтому наблюдать его стоит сразу после наступления сумерек.

Две другие планеты, Уран и Нептун, находятся далеко от Земли, поэтому будут выглядеть довольно тусклыми, и для их наблюдения лучше взять бинокль или телескоп.

Уран будет располагаться немного выше на небе рядом со звездным скоплением Плеяды, а Нептун — рядом с Сатурном.

Интересно, что парад планет вовсе не означает, что они выстроятся в идеальную космическую линию.

На самом деле планеты останутся на колоссальных расстояниях друг от друга. Но с нашей земной точки зрения они будут казаться расположенными вдоль эклиптики — воображаемой линии, по которой движется Солнце на небе.

Именно это и создает эффект парада планет.

Чтобы наблюдать это астрономическое явление, найди место с открытым западным горизонтом. Возьми бинокль и начинай наблюдение сразу после захода Солнца.

