Парад планет у лютому 2026: де і коли спостерігати його в Україні

28 лютого 2026 року астрономи передбачають великий парад планет.

Цього вечора одразу шість планет Сонячної системи зберуться в одному секторі неба: Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.

Коли і де шукати парад планет 2026 і чому це явище унікальне – читай у матеріалі.

Коли буде видно парад планет в Україні 2026

Найкращий час для спостереження, кажуть астрологи — 28 лютого приблизно через 30 хвилин після заходу Сонця, коли небо вже темне, але планети ще не зійшли за горизонт.

Але видимість залежить від нашого місця розташування, тож ідеальна дата у різних містах світу може бути на кілька днів раніше чи пізніше 28 лютого.

Та в Україні саме 28 лютого після заходу сонця планети виглядатимуть найбільш згрупованими.

Чотири з шести планет можна побачити неозброєним оком: Венера, Юпітер, Сатурн і, якщо уважно придивитися, Меркурій.

Венера буде найяскравішою – її можна побачити низько над західним горизонтом, а Меркурій — дуже низько й зовсім короткий час, тож спостерігати його варто відразу після приходу сутінок.

Дві інші планети, Уран і Нептун, знаходяться далеко від Землі, тому виглядатимуть доволі тьмяними, і для їхнього спостереження краще взяти бінокль або телескоп.

Уран лежатиме трохи вище в небі біля зоряного скупчення Плеяди, а Нептун — поруч із Сатурном.

Цікаво, що парад планет зовсім не означає, що вони вишикуються в ідеальну космічну лінію.

Насправді планети залишатимуться на колосальних відстанях одна від одної. Але з нашої земної точки зори вони виглядатимуть розташованими вздовж екліптики — уявної лінії, якою рухається Сонце на небі.

Саме це і створює ефект параду планет.

Щоб спостерігати астрономічне явище, знайди місце з чистим західним горизонтом. Візьміть бінокль і починай спостереження одразу після заходу Сонця.

Читай також: Кривавий Місяць в Україні – коли природне явище буде наступного разу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!