Красиво, но не покупаю. Почему не стоит поддерживать торговлю первоцветами

И даже если за твоим окном еще пролетают снежинки, календарь постоянно перелистывает свои страницы до теплых весенних дней. Совсем скоро солнце прогреет февральскую мерзлоту украинской земли, а из-под нее пробьются первоцветы.

Каждый год в Украине объявляется борьба за сохранение первоцветов и цветущих, которые занесены в Красную книгу Украины. Но, несмотря на это, возле станций метро, на улицах и в переходах происходит незаконная продажа цветов.

Киевский городской совет призывает киевлян не покупать первоцветы и напоминает о штрафах за торговлю редкими растениями. А вот какая именно ответственность ждет продавцов весенних цветов и чем грозит такая опрометчивая жажда заработка — рассказываем дальше.

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Первоцветы принадлежат к редким видам исчезающих растений. Их численность ежегодно становится все меньше именно из-за неразумной потребительской тенденции среди украинцев. Большинство из этих цветов — подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава и другие — занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

— За последний год враг нанес непоправимый ущерб окружающей среде Украины. Сегодня особенно важно ответственно относиться к природе и не быть соучастниками экологических преступлений, уверяют в КГГА.

Сбор первоцветов очень вреден для природы тем, что не позволяет растениям образовать семена.

Срыв нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение.

Цветы обычно вырывают с луковицами и везут вместе с ними, чтобы продлить жизнь букетов. Таким образом, ростки не успевают дать новое поколение. Но и срезание цветов по стеблю также вредит цветкам, поскольку приводит к генетическому вырождению растений.

Напоминают об административной ответственности за продажу первоцветов и во Львовской ОГА.

— Из года в год в весенний период продолжается массовая торговля редкими видами растений, занесенными в Красную книгу Украины и находящимися под угрозой исчезновения.

Действующее законодательство Украины предусматривает административную ответственность за сбор, уничтожение или повреждение краснокнижных растений, говорится в сообщении.

Торговля первоцветами карается штрафом от 1700 до 3655 грн.

При покупке цветов в метро или на остановках общественного транспорта каждый рискует стать соучастником уничтожения природы, ведь один сорванный цветок вида подснежников — это украденная жизнь у 45 ростков.

В этом году соответствующие инспекции отмечают, что будут проводить усиленный контроль таких продаж в период с конца февраля по май.

— Проводятся проверки мест сбора и сбыта декоративных растений во время перевозки на автодорогах.

Однако, как показывает опыт, самым эффективным способом спасения краснокнижных растений остается отсутствие спроса. Если никто не будет покупать первоцветы, то эти редкие виды удастся сохранить, — отмечают в инспекции.

Цветы — это не только о красоте и нежности, но и о вечности жизни. Так что если ты действительно любишь цветы, попробуй покупать растущие в горшке целый год. Например, орхидеи: как за ними ухаживать, мы писали в нашем другом материале.

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