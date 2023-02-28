Красиво, але не купую. Чому не варто підживлювати торгівлю первоцвітами

І навіть якщо за твоїм вікном ще пролітають поодинокі сніжинки, календар невпинно перегортає свої сторінки до теплих весняних днів. Зовсім скоро сонце прогріє лютневу мерзлоту української землі, а з-під неї проб’ються першоцвіти.
Щороку в Україні оголошують боротьбу за збереження первоцвітів та квітучих, які занесені до Червоної книги України. Та попри це біля станцій метро, на вулицях та в переходах відбувається незаконний продаж квітів.
Київська міська рада закликає киян не купувати первоцвіти та нагадує про штрафи за торгівлю рідкісними рослинами. А ось яка саме відповідальність чекає на продавців весняних квітів та чим загрожує така необачна жага до заробітку — розповідаємо далі.
Первоцвіти належать до рідкісних видів рослин, які зникають. Їхня чисельність щороку дедалі зменшується саме через нерозумну споживацьку тенденцію серед українців. Більшість із цих квітів — проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава тощо, — занесені до Червоної книги України та охороняються законом.
— За останній рік ворог завдав непоправної шкоди навколишньому середовищу України. Сьогодні особливо важливо відповідально ставитися до природи та не бути співучасниками екологічних злочинів, — переконують у КМДА.
Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння.
Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння.
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Зривання декількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління.
Квіти зазвичай виривають з цибулинами та везуть разом з ними, щоб продовжити життя букетів. Відповідно, паростки не встигають дати нове покоління. Але й зрізання квітів по стеблу також шкодить квіткам, оскільки призводить до генетичного виродження рослин.
Нагадують про адміністративну відповідальність за продаж первоцвітів і у Львівській ОДА.
— З року в рік у весняний період триває масова торгівля раноцвітними видами рослин, занесеними до Червоної книги України, які є рідкісними та перебувають під загрозою зникнення.
Чинне законодавство України передбачає адміністративну відповідальність за збирання, знищення чи пошкодження червонокнижних рослин — йдеться у повідомленні.
Торгівля первоцвітами карається штрафом від 1700 до 3655 грн.
Торгівля первоцвітами карається штрафом від 1700 до 3655 грн.
Купуючи квіти в метро або на зупинках громадського транспорту, кожен ризикує стати співучасником знищення природи, адже одна вирвана квітка виду підсніжників — це вкрадене життя у 45 паростків.
Цього року відповідні інспекції зауважують, що проводитимуть посилений контроль таких продажів у період з кінця лютого до травня.
— Проводитимуться перевірки місць збору та збуту декоративних рослин, під час перевезення на автошляхах.
Проте, як показує досвід, найефективнішим способом порятунку червонокнижних рослин залишається відсутність попиту, — якщо ніхто не купуватиме первоцвіти, то ці рідкісні види вдасться зберегти, — зауважують в інспекції.
Проте, як показує досвід, найефективнішим способом порятунку червонокнижних рослин залишається відсутність попиту, — якщо ніхто не купуватиме первоцвіти, то ці рідкісні види вдасться зберегти, — зауважують в інспекції.
Квіти — це не лише про красу та ніжність, а про вічність життя. Тож якщо ти справді любиш квіти, спробуй купувати ті, що ростуть у горщику цілий рік. Наприклад — орхідеї: як за ними доглядати, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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